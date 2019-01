Preço das casas na Madeira sobe 2,8% durante o último trimestre de 2018

O preço da habitação na Região Autónoma da Madeira registou uma subida de 2,8% durante o segundo trimestre de 2018, situando-se em 1.546 euros/m2, segundo o índice de preços do idealista.

Funchal apresentou um aumento de 1,1%, sendo a terceira cidade mais cara de Portugal, onde o preço do metro quadrado custa 1.823 euros.

Em comparação com o resto do país, a habitação registou uma subida de 6,6% durante o mesmo período, situando-se em 2.101 euros/m2.

Regiões

Todas as regiões assistiram a um aumento de preços em termos trimestrais. Destaque para a região Norte, que viu os preços crescerem 9,2%. Seguem-se, por esta ordem, Alentejo (5,8%), Lisboa (5,2%), Centro (5%), Região Autónoma da Madeira (2,8%) e Algarve (1,6%).

Lisboa com 2.847 euros/m2 continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve onde custa 2.064 euros/m2 e Norte (1.704 euros/m2) e Madeira (1.597 euros/m2). Do lado oposto da tabela, encontra-se o Centro (1.083 euros/m2) como a região mais barata, seguida pelo Alentejo (1.166 euros/m2).

Distritos

Os preços subiram em 14 distritos – entre 20 analisados, contando com a Madeira (ilha) e Porto Santo (ilha) –, com os maiores aumentos a terem lugar no Porto (7,5%), Braga (7,1%), Coimbra (6,2%). Em Lisboa, a subida foi de 4,6%. Por outro lado, desceram em Vila Real (-1,3%), Guarda (-1%) e Castelo Branco (-0,4%).

O ranking dos distritos mais caros continua a ser liderado por Lisboa (3.262 euros/m2), seguido por Faro (2.064 euros/m2) e Porto (1.919 euros/m2). Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (609 euros/m2), Castelo Branco (694 euros/m2) e Bragança onde custa 697 euros/m2.

Capitais de Distrito/Cidades

Os preços aumentaram em 15 capitais de distrito, com Braga (12,8%) a liderar a lista. Seguem-se Bragança (10,3%), Vila Real (9%), Coimbra (8,1%) e Setúbal (6,7%). No Porto a subida foi de 4,1% e em Lisboa de 2,1%. Lisboa continua a ser a capital de distrito onde é mais caro comprar casa, qualquer coisa como 4.306 euros por m2. Porto (2.707 euros por m2) e Funchal (1.823 euros por m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Já as cidades capitais de distrito mais económicas são Guarda (651 euros por m2), Castelo Branco (695 euros por m2) e Santarém (766 euros por m2).

O índice de preços imobiliários do idealista

O idealista é o marketplace imobiliário de Portugal para comprar, vender ou arrendar. Com uma amostra de milhares de imóveis à venda, o departamento de estudos do idealista analisa, de forma quantitativa e qualitativa, a evolução de compra e venda de habitação em Portugal. Com a publicação deste relatório, o idealista pretende dar uma maior clareza e transparência à informação imobiliária do mercado Português.

Para a realização do índice de preços imobiliários do idealista analisaram-se 69.977 anúncios que se encontravam na base de dados do idealista no dia 26 de dezembro de 2018. Para assegurar a precisão dos dados, foram eliminados da amostra, os imóveis com preços desajustados no mercado e os imóveis com a tipologia “moradias isoladas”, visto que a sua presença no estudo compromete o preço em algumas zonas. O índice imobiliário do idealista é elaborado com os preços de venda em relação aos metros quadrados construídos.