Nas bancas a edição 996 do Tribuna da Madeira

“Os madeirenses não saem à rua, simplesmente emigram”

O Governo Regional “tem razões para encarar com optimismo o próximo ano”, considerou recentemente o presidente do Executivo, Miguel Albuquerque, assinalando que os indicadores apontam para “um crescimento económico e uma diminuição do desemprego bastante significativos”. Segundo o inquilino da Quinta Vigia, os “objectivos propostos” à população têm sido cumpridos e há possibilidades de “acelerar o investimento público e criar condições para mais investimento privado em 2019”, fazendo “com que a Madeira mantenha uma taxa de crescimento superior à média nacional”. Assim sendo, o Tribuna quis ouvir alguns membros da Oposição.

Navios do Grupo Sousa são “alvo” da greve dos estivadores

O Sindicato dos Estivadores anunciou um pré-aviso de greve para vigorar a partir

do próximo dia 16 de janeiro e até ao dia 1 de Junho. O Grupo Sousa é particularmente visado.

“Assinalamos um dia muito especial para o Rotary do Funchal”

Afirmou, no seu discurso, o Presidente do Rotary Clube do Funchal, João Paredes. O Rotary Club do Funchal (RCF) assinalou, no passado dia 22, os seus 85 anos com um jantar de gala que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No seu discurso, o Presidente do Rotary Clube do Funchal, João Paredes, enalteceu o desempenho feito ao longo dos anos pelos rotários e realçou o objetivo do Rotary.

Protestos contra a paragem do Lobo Marinho

O navio Lobo Marinho vai para manutenção e revisão anual, privando a ligação marítima entre as ilhas em janeiro e fevereiro. Um grupo de cidadãos do Porto Santo realiza neste domingo uma caminhada em protesto.

Arredores de Capela serve de casa de banho aos turistas

As casas de banho na zona do Miradouro da Boca da Corrida, no Jardim da Serra, encontram-se encerradas desde 2010. Como ‘desenrasque’, os turistas que frequentam o local usam os arredores da Capela de S. Cristóvão como ‘casa de banho’. A denúncia foi feita por profissionais na área do turismo.

O Presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, garantiu-nos que “o IFCN está a equacionar uma solução que ultrapasse estes constrangimentos”. Outra lacuna apontada é a falta de profissionais no Centro de Interpretação do Pedestrianismo local para dar informações aos turistas.

BANIF: Peritagens deverão começar em Janeiro

O Bastonário Guilherme Figueiredo informou que a Ordem dos Advogados aguarda apenas o documento oficial do Governo a mandatar a instituição e imediatamente iniciará o processo relativo aos Lesados BANIF. O assunto foi abordado no decorrer de uma reunião com a ALBOA, Associação dos Lesados do BANIF, na sede da Ordem, em que Guilherme Figueiredo considerou muito provável que os trabalhos possam começar já em Janeiro de 2019.

“2019 pode ser ano de ruptura para o Projecto Europeu”

Analista lamenta distanciamento cada vez mais patente entre o cidadão e os centros de decisão política. O «Tribuna da Madeira» desafiou Francisco Gomes, analista político e técnico superior da Secretaria do Turismo, a reflectir sobre os desafios de 2019 para o Projecto Europeu. Em entrevista, o comentador releva grande apreensão quanto ao futuro da Europa, antevendo que este ano poderá ser um período de ruptura para a União Europeia caso as lideranças continuem sem assumir a humildade de se reencontrar com a cidadania.

PO ISE lança candidaturas para Estágios Profissionais

O Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (PO ISE) anunciou a abertura de candidaturas a estágios profissionais para jovens residentes na Região Autónoma da Madeira.

Trabalhadores Sociais Democratas questionam sobre quem está com os professores

O Secretariado dos TSD/M (Trabalhadores Sociais Democratas da Madeira emitiu um comunicado sobre a recuperação integral do tempo de serviço dos professores na RAM «Afinal quem está com os professores: o Governo Central Socialista ou o Governo Regional da Madeira?».

“Tem havido uma descriminação contra a diáspora na Madeira”

José Nascimento, Conselheiro da Diáspora Madeirense da Casa da Madeira de Joanesburgo. José Nascimento visitou a Madeira para passar o Natal e Fim de Ano. Em entrevista ao «Tribuna», o advogado abordou sobre vários assuntos, tais como a situação dos emigrantes madeirenses na África do Sul. Comentou ainda sobre as visitas “relâmpago” do Governo Regional ao país, focando esta última em que Miguel Albuquerque “virou” as costas à Casa da Madeira de Joanesburgo, o que fez com que os emigrantes madeirenses que o esperavam se tenham sentido “esquecidos” pelo Presidente.

Cantar dos Reis cumpre a tradição

Findas as Festas de Fim do Ano, as festividades estendem-se até meados de janeiro de 2019. Durante esse período, celebram-se missas em louvor ao Menino Jesus e conserva-se o presépio armado em muitas das casas madeirenses.

Portugal foca-se na visão infantil

A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO) acaba de estabelecer uma parceria com a campanha global Our Children’s Vision.

