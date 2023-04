Nas bancas a edição 1219 do Tribuna da Madeira

“Inventa-se um tsunami para poder inventar mais uma obra megalómana”

O Governo Regional continua “sem norte” e “anda aos ziguezagues, ao sabor de interesses que não resolvem os problemas concretos das populações”. A acusação é de Rui Caetano, o líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, que aponta o dedo ao executivo de Miguel Albuquerque pela “desvalorização dos diferentes instrumentos de planeamento e de gestão”.

Gestão do PSD “retoma caminho do endividamento”

A dívida da Câmara Municipal do Funchal no ano de 2022, situa-se nos 45 milhões de euros, representando um aumento de quase 30% em relação ao ano anterior, sendo que as dívidas a fornecedores e outros credores também acompanharam esta tendência de crescimento, atingindo máximos dos últimos 5 anos e cifrando-se em cerca de 5 milhões de euros. Por outro lado, as receitas municipais também aumentaram em 21 milhões de euros com destaque para a cobrança recorde de impostos (directos e participação de IRS) que superou em 16 milhões de euros o ano anterior.

Governo “conivente” com aterro que ameaça vidas e bens

O PSD e o CDS chumbaram, esta terça-feira, os pedidos de audição parlamentar aos secretários regionais do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas e dos Equipamentos e Infraestruturas, para que prestassem esclarecimentos sobre o aterro no Palheiro Golfe, criado para receber parte das terras superficiais das escavações da obra do novo Hospital.

Calado garante que a “zona é pública e de acesso gratuito à praia”

Foi apresentado, esta semana, o projeto para a praia formosa que apresenta uma área pública de 40 mil metros quadrados. O projeto contempla duas fases, sendo que na segunda inclui um jardim público e um parque de estacionamento publico subterrâneo com 280 lugares. A obra em causa foi visitada pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e pelo autarca do Funchal, Pedro calado.

ABAMA denuncia “falta de pagamento” da GESBA

A Associação de Organizações de Produtores da Banana da RAM – ABAMA denunciou, no passado dia 17, através de um comunicado, a falta de pagamento da GESBA da banana faturada em 31 de dezembro de 2022. Na nota, assinada por Antonino Abreu, “a ABAMA, vem por este meio denunciar a falta de pagamento da GESBA de (16 semanas) da banana faturada em 31 de dezembro de 2022; sendo que os agricultores já pagaram os impostos (IVA, segurança social, IRS) sem ter o recebido”.

Socialistas querem bioeconomia responsável e inclusiva

Marta Freitas, deputada do PS-Madeira no Parlamento nacional, solicitou à ministra da Agricultura e Alimentação mais elementos e considerações sobre a bioeconomia em Portugal, sustentando que esta nova economia precisa desenvolver-se “de forma inclusiva, justa e responsável, valorizando as comunidades locais e de pequenos produtores, e a diversidade de produtos e serviços”.

Iva Zero e a “Inflação continua”

O presidente da CPPME – Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, manifestou-se sobre os preços do cabaz de produtos essenciais através de um comunicado de imprensa, com o título “IVA ZERO – PREPARAÇÃO ZERO = INFLAÇÃO CONTINUA!”.

Confraria bate recorde do Grande Capítulo

A Confraria Enogastronómica da Madeira irá superar pela primeira vez as duas centenas de participantes no seu Grande Capítulo, com cerca de 250 confrades presentes, oriundos da Áustria, da Bélgica, da Bulgária, da República Checa, da Eslováquia, da Espanha, da França, da Itália, da Holanda, da Sérvia, da Suíça e de Portugal Continental. Além do recorde de inscritos, o evento superará a quantidade de países, 12 ao todo, e de confrarias representadas, 50 já confirmadas.

“Queremos efetuar um socorro de excelência”

O Coordenador Regional do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) Madeira, Pabulo Freitas, defende que todos os bombeiros “devem ser respeitados de igual forma”.

“Senti que fazia todo o sentido abraçar este projecto”

O madeirense Diogo Martinho Henriques lidera a Associação Académica de Lisboa com o objectivo de fazer regressar a estrutura à actividade que tinha antes da pandemia.

