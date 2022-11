Nas bancas a edição 1198 do Tribuna da Madeira

Pontinha aumenta quando houver “dinheiro” e “condições”

Miguel Albuquerque não tem dúvidas que a ampliação do porto do Funchal é “uma obra fundamental para o futuro da Madeira”. A obra, que não está “dependente” da conclusão do novo Hospital, só não avança de “imediato” porque não foi contemplada no PRR. O maior partido da oposição vem acusando o Governo Regional de usar recursos para “obras megalómanas e de necessidade discutível”.

Projecto “pode ter o mesmo fim” que a Marina do Lugar de Baixo

Continua a polémica em redor da construção do Parque de Aventuras Radicais, que inclui o Teleférico entre o Curral das Freiras e a Boca da Corrida.

Greve “é sempre prejudicial para ambas as partes”

Trabalhadores da ARM analisam reunião tripartida para “agir em conformidade”. Os trabalhadores da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) esperam ter hoje “respostas” que acolham as suas reivindicações e evitem um novo recurso à greve. A última foi realizada a 6 e 7 de Outubro. Em Agosto, o Grupo Parlamentar do CDS/PP, partido parceiro da coligação com o PSD no Governo Regional, saiu de um encontro com o Conselho de Administração da empresa pública com a “perspectiva positiva de que, a médio prazo, alguns dos problemas” poderiam ser “resolvidos”.

Violência doméstica ou de género: “O próprio sistema não está a dar resposta eficaz”

A Coordenadora do Secretariado Regional da UMAR Madeira falou sobre o tema a abordar na conferência para assinalar o Dia Internacional pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Joana Martins aponta que “faz falta um trabalho integrado e em rede” que valorize e apoie a prevenção. Afirma que a violência tem que ser tratada “como um problema estrutural de toda a sociedade, abrangendo todas as pessoas”.

Orçamento Municipal 2023 Voto contra “malabarismo financeiro”

Os vereadores eleitos pela Confiança na Câmara do Funchal votaram, nesta terça-feira, na reunião camarária, contra o Orçamento Municipal para o ano de 2023, denunciando um “malabarismo financeiro” do actual executivo, ao colocar dinheiro em depósitos a prazo, à revelia das regras para as finanças locais, enquanto as dívidas a fornecedores aumentam.

“Albuquerque é o único cidadão que se sente seguro”

A insegurança, face ao número de assaltos e violência física ocorridos, tem alcançado uma dimensão cada vez mais preocupante na Ilha, em particular na cidade do Funchal. Situação que Miguel Albuquerque contraria: “Eu não acho que o Funchal tenha grande insegurança”.

Madeira eleita Melhor Destino de Cruzeiros da Europa

Na primeira vez em que foi nomeada, a Região Autónoma venceu o galardão atribuído pelos ‘World Cruise Awards’. A Madeira é a grande vencedora dos prémios ‘World Cruise Awards’ na categoria de Melhor Destino Europeu de Cruzeiros. Esta foi a primeira vez que a Região Autónoma foi nomeada, de forma espontânea, pela organização do concurso, e ganhou esta categoria.

Diversão para toda a ilha

A abertura do Luna Park está agendada para o próximo dia 30 e o Circo Mundial Mariani abre portas no dia 7 de dezembro. Ambas as atrações estão situadas no Cais 8 e com muitas novidades.

