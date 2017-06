Madeira participu na Assembleia das Regiões da Europa

O Secretário Regional de Educação participou, desde esta quarta-feira, em representação do Presidente do Governo Regional da Madeira, nos trabalhos da Assembleia das Regiões da Europa (ARE), que decorreram em Sankt Pölten (Áustria).

A aprovação no novo Estatuto do Programa Eurodisseia, que promove a participação de jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, em estágios no estrangeiro, com duração de 3 a 7 meses, era um dos principais focos de interesse da participação de Jorge Carvalho na ARE.

O documento, aprovado no primeiro dia de trabalhos, vem dar resposta às aspirações das Regiões integradas na ARE, no sentido de facilitar os processos de participação dos jovens e maximizar as potencialidades do Programa Eurodisseia, que passará a contar com uma nova plataforma digital e com a adesão de novas regiões.

Estas medidas vêm fortalecer esta rede de mobilidade juvenil, em que a Região Autónoma da Madeira está representada através da Direção Regional de Juventude e Desporto, sob a tutela da Secretaria Regional de Educação.

O segundo dia de trabalhos focalizou-se na política de coesão, temática central do Bureau Político. O Secretário Regional de Educação participou na discussão das prioridades políticas da ARE para o período 2017/2018 e na produção do documento final com a posição deste organismo sobre a política de coesão pós 2020, que foi ratificado pelos membros.

O documento hoje aprovado é mais um passo para uma política de coesão que se quer forte e renovada, fulcral para o futuro da União Europeia, bem como para a redução das assimetrias entre as Regiões.

A Assembleia das Regiões da Europa constitui uma das maiores redes políticas independentes de autoridades regionais, congregando mais de 150 regiões de 30 países e defendendo a cooperação a nível europeu.