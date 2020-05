Escolas da Madeira participam no projeto “O Mar Começa Aqui” | “O Mar Começa em Ti”

Várias escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM) participam no projeto “O Mar Começa Aqui” | “O Mar Começa em Ti”. A votação decorre até ao dia 30 de maio.

As escolas criaram para pintar as sarjetas/sumidouros com a mensagem: “O MAR COMEÇA AQUI”, alertando para o facto de que o que deixas no chão, vai, mais tarde ou mais cedo, parar ao mar…

No passado dia 20 de maio, Dia Europeu do Mar, iniciou-se a votação dos desenhos/maquetes criadas por crianças e jovens das Eco-Escolas, em linha com a mensagem “O MAR COMEÇA AQUI“.

Nesta fase decorre a votação no Facebook, visando divulgar o projeto e encontrar as imagens mais populares: as que recebam mais reações positivas durante 10 dias.

As 3 imagens que receberem mais votadas, serão premiadas com um tablet, oferta Sotinco.

Todas as imagens, depois de validadas pelo júri, serão posteriormente pintadas nas sarjetas/sumidouros das respetivas escolas e área envolvente, com o apoio e supervisão do município, visando a divulgação da mensagem a partir da escola para a comunidade

O projeto “O Mar Começa Aqui” | “O Mar Começa em Ti” é um projeto da Abae Fee Portugal que conta já com o apoio de vários parceiros.

São atualmente 80 os municípios que até ao momento aderiram à iniciativa, tendo sido recebidos trabalhos de mais de 300 Eco-Escolas.

As imagens propostas pelas escolas podem também ser consultadas, por concelho, aqui [https://ecoescolas.abae.pt/o-mar-comeca-aqui/trabalhos-2020/]

O «Tribuna» publica aqui o registo dos trabalhos realizados pelos alunos da RAM.

