Nas bancas a edição 1067 do Tribuna da Madeira

“Há uma desvalorização do papel do arquitecto”

Pedro Ribeiro candidata-se a presidente do Conselho Directivo da Secção da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Arquitectos com o lema «Isto só lá vai com todos». Numa altura em que a classe também sofre os problemas inerentes à pandemia do Covid-19, o arquitecto lamenta que o “sentido de comunidade” esteja em causa e lembra que o combate à precariedade continua a ser uma batalha. Mesmo assim, há esperança numa “disciplina que projecta o futuro”.

PS desafia o Governo Regional a pagar os testes

A quarentena obrigatória para os passageiros desembarcados na Madeira vai ser eliminada a partir de 1 de Julho, tendo o Governo Regional decidido que passa a vigorar a obrigatoriedade de apresentação ou realização de um teste à Covid-19 à chegada. O PS-M quer que seja o executivo madeirense a assumir os custos de uma medida com a qual a ministra da Saúde não concorda.

Reabertura ainda com restrições

Aos poucos, a atividade económica regional começa a circular. Instituições, restaurantes e bares reabriram mas com regras a cumprir. Assim como as praias. Albuquerque exige que continuem a serem tomadas as devidas precauções de proteção e higiene para que não existam novos casos de COVID-19.

Mais de 238 cabazes vitais entregues a famílias afetadas pela crise

A Câmara Municipal do Funchal lançou, na passada sexta-feira, a iniciativa “Funchal, Cabaz Vital”, que se destina às famílias residentes no concelho que, fruto das dificuldades geradas pela COVID-19, viram reduzidos os seus rendimentos mensais, seja por situação de desemprego ou por condição de layoff de pelo menos um dos seus membros. Nos primeiros cinco dias de implementação, já foram entregues 238 cabazes.

«Falar Funchal» debate o Futuro do Turismo

A iniciativa promovida pela Câmara Municipal decorrerá num formato aberto a questões do público, tendo como tema os desafios que se colocam a curto e médio prazo ao Turismo na Região.

Posicionar a Madeira como destino seguro

Em poucas semanas, o COVID-19 parou o turismo a nível Mundial e a retoma traz a segurança como palavra de ordem. Estudo aponta que 7,3% dos inquiridos recomendam posicionar a Madeira como destino seguro.

Cafôfo apela ao consumo de produtos regionais

Numa visita feita ao Mercado da penteada, deixou o alerta à confiança dos consumidores no retomar da economia.

Albuquerque enaltece os profissionais de saúde

O presidente do Governo Regional da Madeira enalteceu, esta semana, o mérito e a dedicação de todos os profissionais de Saúde da RAM, numa visita realizada nos espaços criados no Hospital Dr. Nélio Mendonça para acolher e tratar suspeitos e doentes com COVID-19.

Plano estratégico para a cultura

“Funchal Cultura 2030” é o projeto da Câmara Municipal do Funchal com vista à criação de um plano estratégico para a cultura do concelho a pensar na próxima década. A primeira etapa do projeto irá decorrer até dezembro de 2020 e centrar-se no mapeamento cultural da cidade, com a auscultação dos vários agentes culturais e uma reflexão partilhada com decisores políticos, técnicos municipais e peritos, com vista à apresentação dos principais eixos estruturais a conter no plano estratégico.

Medicamentos a crédito atingem recorde de 76 M€

O crédito concedido pelas farmácias aos portugueses atingiu um valor record de 76 milhões de euros, em resultado da pandemia COVID-19.

57% dos docentes “estão em stress laboral”

O Coordenador do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) foi ouvido, na passada terça-feira, dia 19, na Comissão de Educação, Desporto e Cultura sobre a Petição Pública intitulada “Pela aprovação de medidas que combatam o desgaste e o envelhecimento dos docentes na RAM”.

Rali Vinho Madeira em Agosto

Os horários e itinerário desta prova, que se realiza a 6, 7 e 8 de agosto, serão moldados às contingências do combate à Covid-19.

