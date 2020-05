easyJet divulgou as novas medidas

A companhia aérea easyJet divulgou hojeas novas medidas que serão adoptadas para o bem-estar dos passageiros e que poderão ser sentidas na próxima viagem. A transportadora aérea vai retomar operações a 15 de Junho e as mudanças nesta fase da Covid-19 vão incidir na limpeza dos aviões, medidas a bordo, medidas aeroportuárias e distanciamento social.

Segundo a empresa, os procedimentos adicionais de limpeza e desinfeção para as cabines dos aviões estão no topo de uma programação diária de limpeza. Todos os aviões estarão sujeitos a um processo diário de desinfeção, que fornece proteção de superfície contra vírus por pelo menos 24 horas.

A bordo todos os passageiros e tripulantes terão que usar máscaras o tempo todo. Para minimizar os movimentos da tripulação dentro da cabine e manter os mais altos níveis de higiene possíveis, o serviço Bistro e Boutique não estará disponível. Além disso, todos os voos serão abastecidos com equipamento sanitário extra, incluindo máscaras, luvas e desinfetante para as mãos, para garantir que estejam sempre disponíveis aos clientes e à tripulação, se necessário.

“Os aviões da easyJet já estão equipados com a mais avançada tecnologia de filtragem de ar, utilizando filtros de detenção de partículas de alta eficiência ou filtros HEPA, com a capacidade de capturar 99,97% de contaminantes transportados pelo ar, como vírus e bactérias. Estes filtros são os mesmos que se utilizam em hospitais e através deles o ar na cabine é constantemente filtrado e substituído sendo ar fresco introduzido na cabine a cada 3-4 minutos”, assinala a easyjet.

Tripulações não manusearão nenhum documento

No que respeita a medidas aeroportuárias, para proteger os clientes e a tripulação de terra no aeroporto, os clientes da easyjet podem utilizar os balcões automáticos de entrega de bagagem da empresa para fazer o check-in da sua bagagem de porão e serão instalados monitores nos balcões de check-in dos aeroportos onde a entrega automática de malas não está disponível.

“As tripulações de bordo e de terra não manusearão nenhum documento do cliente durante o processo de embarque; portanto, os passageiros deverão apresentar e digitalizar os seus próprios documentos”, aponta.

A easyJet já incentiva todos os clientes a fazer o check-in on-line e a fazer o download do seu cartão de embarque no smartphone ou a imprimi-lo antes de chegar ao aeroporto. E a equipa de terra também usará luvas e máscaras o tempo todo ao transportar a bagagem do cliente de e para a avião.

Também pode haver medidas locais implementadas nos aeroportos, como a utilização obrigatória de máscaras, formulários de auto-declaração sanitária a serem preenchidos antes da partida e o controlo da temperatura.

“A easyJet está a trabalhar com todos os aeroportos em que opera para compreender quais medidas serão adotadas para proteger os clientes”, assinala a empresa. “A easyJet continuará a trabalhar com todas as autoridades nacionais relevantes para avaliar, rever e adaptar medidas necessárias a longo prazo.”

Quanto aos clientes, poderão por em pratica medidas de distanciamento social nas portas de embarque e durante o processo de embarque. A bordo, e sempre que possível, a tripulação convidará os passageiros a distanciarem-se dos que não pertençam ao seu grupo de viagem dependendo da disponibilidade de assentos.