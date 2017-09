Aviação civil reportou 24 ocorrências com drones

A aviação civil reportou este ano 24 ocorrências com drones, o que representa mais incidentes desde a entrada em vigor do regulamento, em Janeiro, comparativamente aos últimos quatro anos. Quase todos foram registados nas proximidades dos aeroportos de Lisboa e do Porto.

Os dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) demonstram que até 10 de Setembro se registaram 24 ocorrências com este tipo de veículos aéreos não tripulados, em que estes aparelhos violam o regulamento e aparecem na vizinhança, nos corredores aéreos de aproximação aos aeroportos ou na fase final de aterragem, a 400, 700, 900 ou a 1.200 metros de altitude, segundo alguns dos relatos das tripulações.

Em 2013 e 2014 não há registos deste tipo de incidentes, enquanto em 2015 a ANAC recebeu reportes de cinco ocorrências, número que mais do que triplicou para 17 no ano passado. O regulamento da ANAC, em vigor desde 13 de Janeiro deste ano, proíbe o voo destes aparelhos a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem dos aeroportos.