Nas bancas a edição 1041 do Tribuna da Madeira

Numa passagem pela Região, onde marcou presença na entrega dos Prémios Infante D. Henrique e “Tesouros Vivos da Madeira”, o Duque de Bragança falou em entrevista ao «Tribuna» sobre a importância destas distinções. Visitante frequente da ilha, Dom Duarte Pio apontou o “erro que tem sido feito há muitos anos”, referindo-se à construção de novas casas. “Não existe nenhum cuidado em estar enquadrado na paisagem”, afirma, considerando que “estragar a paisagem é matar a galinha dos ovos de ouro”.Nuno Neves foi eleito presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros.A Polícia de Segurança Pública (PSP) informa, na sua página no facebook, que tem vindo a detetar um aumento de ocorrências relacionadas com burlas através do MB WAY, especialmente em 2019. Existem 99 registos referentes a burlas deste género em 2018, no nosso Sistema Estratégico de Informação. Em 2019, até dia 31 de maio, já existiam 135 registos.Foi na apresentação do Programa do XIII Governo da Região Autónoma da Madeira que o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, indicou que o principal objetivo deste mandato “é manter a trajetória de crescimento económico”, que a Região vem apresentando há já 74 meses consecutivos, a uma taxa média superior à nacional, num clima de confiança e paz social e prosseguir políticas de redução fiscal para as famílias e empresas.A garantia é do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas para este mandato. Pedro Fino esteve presente na conferência ‘Habitação coletiva: cidade para todos’, promovida pela delegação regional da Ordem dos Arquitetos, e realçou o papel do Governo Regional no setor da habitação na Madeira.Na era da Revolução Digital, computadores e todos os produtos relacionados, como mesas e cadeiras que os sustentam, constituem o ponto forte do estudo da ergonomia. Com a sustentabilidade e a própria mobilidade a mudar os ambientes de trabalho, novos problemas físicos surgem e afetam os colaboradores. A Adecco alerta que, os trabalhadores passam horas e horas a usar os dispositivos e objetos que, se não forem adequados, irão gerar fadiga, stress e até lesões. Factores como as características do indivíduo, nomeadamente peso, altura, proporções, audição, visão, preferências térmicas, estão na base da produtividade individual. A baixa ergonomia no trabalho afetará negativamente a produtividade dos funcionários, refere a empresa.O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos promove mais uma edição nacional da Escola Electrão, uma campanha de reciclagem de equipamentos elétricos, pilhas e baterias que envolve alunos, professores e comunidade em geral.A maioria PSD/CDS aprovou o documento que rege as políticas governativas para os próximos quatro anos, com votos contra de toda a Oposição. Miguel Albuquerque diz que é um governo para toda a legislatura, porque o executivo que lidera é “sólido e consistente”. Paulo Cafôfo, o principal adversário nas Eleições Regionais, acusou Albuquerque de “tocar sempre a mesma música”.A Galeria Marca revela mais um conjunto de iniciativas para esta segunda quinzena de Novembro, desta vez uma conferência e uma mostra de vídeo arte e um ciclo de visitas orientadas fazem parte das atividades da galeria, que tem vindo a realizar um evento por semana, garantindo sempre a afluência de várias centenas de visitantes e a captação de novos públicos.O veleiro canadiano escolhe o porto do Funchal como o “Parent port” do semestre, devido à fantástica experiência da escala de 2018 na Madeira.

