Nas bancas a edição 1210 do Tribuna da Madeira

Governo faz “tábua rasa” da ALM

O Projecto de Resolução que recomendava a abertura do serviço de urgência 24 horas em Santana, uma “reivindicação da população que tinha sido motivo de grande debate durante as eleições autárquicas”, foi entregue na ALM em Outubro de 2021 e aprovado com os votos a favor dos deputados do PS, JPP, PCP e abstenção dos deputados do PSD e do CDS. Os socialistas não tiveram dúvidas que “Santana ficou a ganhar”. A decisão parlamentar, por unanimidade, foi agora negada pelo executivo de Miguel Albuquerque.

Declarações de Albuquerque são “ofensivas” e “irresponsáveis”

As declarações proferidas pelo presidente do Governo Regional, nesta quarta-feira, afirmando que os jovens qualificados na Madeira “só estão desempregados por opção” e que têm “uma base de oferta de emprego muito boa”, suscitaram críticas por parte do PS-M e do BE-M.

“A Aquacultura garante a segurança alimentar ao consumidor”

Manuel Isidro Blanquet, secretário geral da Associação Portuguesa de Aquacultores, diz que a “aquacultura é a forma mais eficiente e sustentável de produzir proteína animal”. E garante que as rações para os peixes de aquacultura “não têm antibióticos nem estão cheias de hormonas ou contaminantes”. Realça, ainda que estes “possuem um maior teor de ácidos gordos ómega 3 e, portanto, são mais amigos do coração”. “Não somos nós que o dizemos, é a DECO – Associação de defesa do consumidor”, remata.

«Domador de Sonhos» no Teatro Municipal

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, nesta sexta-feira, no dia 17 de fevereiro, às 21 horas, a estreia do espectáculo “O Domador de Sonhos”, uma coprodução da Associação Contigo Teatro, e a Câmara Municipal do Funchal.

A peça possuí diversas sessões LGP (Linguagem Gestual Portuguesa) e AD nos dias 19, 22, 25 de fevereiro, às 18 horas. Estas sessões são indicadas para os espectadores com impedimentos auditivos e visuais.

“As pessoas não podem ter de escolher entre comer ou pagar a prestação da casa”

O PCP realizou uma acção de contacto com a população no centro do Funchal para apresentar um conjunto de propostas que vai apresentar na Assembleia da República para defender o direito à habitação. No decurso da acção política, o deputado Ricardo Lume referiu que “no centro das preocupações das famílias está, entre outros, o problema da habitação e, em particular, o significativo aumento das taxas de juro e das prestações do crédito à habitação e a perspetiva da continuação destes aumentos”. Sublinhou que “a manter-se o aumento das taxas de juro milhares de famílias podem vir a ser colocadas, a breve prazo, numa situação em que não conseguem suportar o pagamento das prestações do crédito bancário, ficando ameaçadas de perder a sua habitação”.

Audições públicas e transmitidas ‘online’

Comissão de Inquérito pretende esclarecer declarações de Sérgio Marques. É dentro de 11 dias que os presidentes dos Conselhos de Administração do Grupo Sousa e do Grupo AFA vão ser ouvidos no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito requerida na sequência das declarações de Sérgio Marques. O ex-deputado não foi chamado à ALM e Miguel Albuquerque vai responder por escrito a acusações que o PS-M prometeu “apurar até às últimas consequências” e o PTP considerou “demasiado graves para a opinião pública deixar passar em branco”.

Novos carros só poderão ser vendidos com zero emissões

A partir de 2035, todos os carros e carrinhas novos na União Europeia terão zero emissões. O Parlamento Europeu aprovou, no passado dia 12, com 340 votos, contra 279 votos e 21 abstenções, que os carros poluentes deixarão de fazer parte da paisagem europeia após 2035. A eurodeputada Sara Cerdas foi a negociadora do regulamento pelo grupo político S&D, ao qual pertence o PS.

Ténis de Mesa Tiago Morais conquistou os 12 torneios

Faz agora, e precisamente no Torneio IFC Torrense Cidade do Seixal, um ano que o jovem Tiago Morais se iniciou em Torneios Nacionais no Continente. Em 12 meses, Tiago conquistou os 12 Torneios em que participou.

«Madeira, Alegria e Folia» marca o Carnaval

Já arrancaram as festividades do Carnaval madeirense. Um dos pontos mais altos ocorre este sábado, com o desfile de 12 trupes. Sob o lema ‘Madeira, Alegria e Folia’, o programa é extenso e promete cativar todos com muita animação na baixa do Funchal. O Cortejo Trapalhão, que se realiza na próxima terça-feira, é outro momento alto desta festividade que envolve mais de 4.600 pessoas.

O Largo da Restauração será palco, a 18, 20, 22 e 26 de fevereiro, de oficinas de Carnaval sobre as iguarias e os produtos madeirenses característicos da época.

