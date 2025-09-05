Nas bancas a edição 1342 do Tribuna da Madeira

PSP tem problemas “muito prementes”

As dificuldades do Comando Regional da PSP foram abordados por Ricardo Matos, na terça-feira. O superintendente considerou que os contratos inter-administrativos entre o Ministério da Administração Interna (MAI) e as Câmaras Municipais de Santa Cruz e da Ponta Sol colocam os processos para a instalação de esquadras naqueles concelhos “bem encaminhados”, porque os projetos estão prontos e já foram realizadas “várias visitas técnicas”, mas que “entre os polícias poucos creem ver a obra nascer antes de se reformarem”. No caso do Porto Santo, afirmou, a mudança da esquadra de uma antiga garagem para a receção do Parque de Campismo “não parece ser complexa, ou muito dispendiosa, mas é consensual a conveniência da construção de uma esquadra de raiz, o que será sempre um projeto a longo prazo”.

“Há investidores e não há trabalhadores”

José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia, considera que o maior problema da ilha dourada é a falta de mão-de-obra. José Manuel Rodrigues considera que o maior problema da ilha dourada é a falta de mão-de-obra. O secretário regional da Economia enalteceu a Expo Porto Santo e aproveitou o evento para anunciar importantes obras no porto da ilha dourada.

Voto de pesar pelo acidente com o elevador da Glória

O Governo Regional da Madeira aprovou, nesta quinta-feira, um voto de pesar pelo trágico acidente com o Elevador da Glória, ocorrido nesta quarta-feira, que causou 16 mortes (registadas até à hora de fecho desta edição) e transmitiu a maior solidariedade às famílias das vítimas e à Câmara Municipal de Lisboa. A Assembleia Municipal do Funchal também manifestou-se sobre esta tragédia, enviando um email remetido ao Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, cujo teor foi o seguinte: “O Presidente da Assembleia Municipal do Funchal e os Deputados Municipais manifestam o mais profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido no Elevador da Glória, em Lisboa.

“Educação não é um luxo!”

Rui Caetano condena ataque aos estudantes universitários e compromete-se com reforço das bolsas de estudo no Funchal. “Um ataque ao futuro dos portugueses”. É desta forma que o candidato do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal do Funchal reage ao anúncio do Governo da República – liderado pelo PSD – de descongelar e aumentar o valor das propinas no ensino superior já a partir do ano letivo 2026/2027.

Rui Caetano considera que esta decisão “é um escândalo” e demonstra a “insensibilidade social e a incompetência política do ministro responsável pela pasta da Educação”, deixando, desde já, a garantia de que, com o PS a governar a Câmara do Funchal, serão revistos os regulamentos de atribuição de bolsas de estudo, de modo a aumentar os apoios aos estudantes do concelho do Funchal.

CMF envia ‘caso CORTEL’ para o MP

Presidente da autarquia descarta responsabilidade camarária e garante atuação “totalmente correta”. Cristina Pedra descartou responsabilidades da Câmara do Funchal nos licenciamentos de apartamentos para Alojamento Local que a própria presidente da autarquia admite serem “questionáveis e eventualmente passíveis de consubstanciar ilícitos criminais”. A polémica envolve as «Residências Cortel I», num processo que, garantiu a autarca, vai seguir para o Ministério Público.

Proteger o Rabaçal da “pressão turística”

O candidato pelo Juntos Pelo Povo (JPP) à liderança da Câmara Municipal da Calheta defendeu, nesta terça-feira, “um plano específico” para “preservar a autenticidade da zona do Rabaçal, proteger as espécies endémicas e cuidar da segurança dos residentes e de quem nos visita”. Basílio Santos diz que a organização do espaço dever avançar com “urgência” e refletir “as preocupações e obrigações, quer do Governo Regional, quer da Câmara Municipal, em matéria de gestão de zonas protegidas sujeitas a uma enorme pressão turística que tem crescido sem planeamento”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online