Edição nº 1314 do Semanário Tribuna da Madeira

“Não vale a pena branquear a realidade”

Carlos Silva, deputado pelo JPP, afirma que “a ligação marítima faz falta” e aponta que as soluções encontradas “não respondem às necessidades dos porto-santenses”. O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP) residente na Ilha do Porto Santo repudiou, nesta terça-feira, as declarações proferidas pelo administrador da empresa Porto Santo Line (PSL). Declarações essas que tiveram a ver com o facto deste ter considerado a paragem de seis semanas do navio Lobo Marinho para manutenção fora da Região “sem impacto na vida das pessoas e da economia porto-santense”, com o argumento de que “a taxa de ocupação da companhia aérea Binter ficou abaixo do ano passado”. Nesse sentido, Carlos Silva afirma que o administrador da PSL “só pode estar a brincar com coisas sérias e com a vida dos porto-santenses”.

Confiança denuncia investimentos adiados

A equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal volta a alertar para os impactos das políticas fiscais e orçamentais do PSD no município, sublinhando preocupações com dois documentos agendados para votação em reunião de câmara desta semana: o Mapa de Desempenho Orçamental de 2024 e o primeiro Orçamento Retificativo para este ano.

A análise ao Mapa de Desempenho Orçamental confirma um padrão preocupante: a carga fiscal continua a aumentar, atingindo 52,38 milhões de euros em impostos diretos – um novo recorde absoluto de cobrança de impostos. “Recorde-se este valor representa um aumento superior a 78% em comparação com 2020, o último ano de gestão integral da Confiança, quando os impostos directos eram de 29,33 M€, e que mereciam o maior repúdio por parte do PSD”, apontam.

Saúde “é uma prioridade”

PSD-M diz que investimento tem sido uma imagem de marca. A Saúde “tem sido uma prioridade dos governos sociais-democratas e continuará a ser um compromisso para o futuro” do PSD-M. Cláudia Perestrelo, deputada na Assembleia Legislativa e candidata a novo mandato, esteve junto ao Hospital dos Marmeleiros e disse que a prioridade do PSD é continuar a fortalecer o Serviço Regional de Saúde e garantir melhores cuidados para todos.

“Casas ao abandono, fechadas pelos governantes”

A CDU Madeira desenvolveu, no início desta semana, uma iniciativa política

no Bairro de Santa Maria, no concelho do Funchal, sobre “a habitação a que o povo deveria ter direito”. Na ocasião, Edgar Silva, candidato às próximas Eleições Legislativas Regionais, afirmou que “as casas do Bairro de Santa Maria há muito tempo que já deveriam ser da propriedade plena dos actuais moradores”.

Cafôfo quer juntar Saúde e Assuntos Sociais

PS-M preconiza uma reestruturação na orgânica do Governo Rergional. Se Paulo Cafôfo formar Governo, após as Eleições Regionais de 23 de Março, as áreas da Saúde e dos Assuntos Sociais vão se juntar para dar mais eficiência aos dois sectores. “Há problemas que são sociais e que a Saúde está a tratar”, aponta o socialista. “Com um Governo do PS, iremos juntar a Saúde com os Assuntos Sociais para uma melhor eficiência, tanto da parte Social, como da Saúde.”

Militares com balanços “positivos”

Colaboração institucional tem marcado passagens pela Madeira. Desde Julho do ano passado, despediram-se da Região Autónoma e foram substituídos o Comandante da Zona da Marítima da Madeira, o Comandante Operacional da Madeira, o Comandante do Regimento de Guarnição n. º3 e o Comandante da Estação de Radar n.º 4. Todos agradeceram a colaboração institucional recebida, mas também houve compromissos assumidos que “não puderam ser concretizados”.

Horários do Funchal “sempre se mostrou disponível”

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas pronunciou-se, em comunicado, sobre a greve dos motoristas da Horários do Funchal. Face à greve dos motoristas da Horários do Funchal, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), durante 24 horas, com início às 00h00 desta quinta-feira até às 23h59.

PSP registou mais de 12 mil infrações rodoviárias

O Comando Regional da PSP Madeira apresentou o Balanço Anual da

Atividade de Trânsito. Em 2024, a PSP Madeira deteve perto de mil condutores e registou mais de 12 mil infrações de trânsito. Foram realizadas mais de 150 ações de sensibilização em matéria de segurança rodoviária, presenciadas por mais de 5 mil estudantes, membros da comunidade escolar e condutores. Apesar deste esforço, o nível de sinistralidade mantém-se muito acima do admissível e a causar o infortúnio e o luto injustificado em muitas famílias madeirenses. O excesso de velocidade e os acidentes envolvendo motociclos são os principais responsáveis pelos números da sinistralidade com as consequências mais trágicas.

Vigilância “reforçada” aos mosquitos Socialistas acusam Governo de ter desvalorizado os “alertas”.

Mosquitos capturados na terceira semana de Janeiro, no Funchal, permitiram detectar o vírus da dengue, que acabou por se transmitir a duas pessoas residentes na zona onde se localiza a armadilha que capturou os espécimes do Aedes aegypti. Para o Grupo Parlamentar do PS-M, o Governo Regional desvalorizou os “alertas” quando foi questionado sobre as medidas de saúde pública implementadas para o controle da praga de mosquitos e para a prevenção do surgimento de casos de dengue. A principal forma de prevenir a infecção pelo vírus é a protecção individual.

Armadilhas distribuídas pelos 11 concelhos.

Um Plano de Acção para a Dengue foi apresentado em 2013 e focou-se na luta anti-vectorial, numa “ intensa mobilização comunitária” e na vigilância entomológica. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) constituiu-se como um “parceiro estratégico”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online