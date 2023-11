Nas bancas a edição 1248 do Tribuna da Madeira

“Ninguém põe o seu cargo à disposição”

PTP aponta para “regime de impunidade” na Madeira. O comportamento de António Costa, segundo o PTP, é o oposto ao que se tem passado na Região Autónoma da Madeira, onde “podem acontecer os maiores atentados governamentais que ninguém põe o seu cargo à disposição”. Raquel Coelho lembra a “dívida oculta” e os “diversos casos de corrupção que têm surgido”.

PSD-M quer suspensão do IUC

Evitar que o aumento anunciado no Imposto Único de Circulação (IUC) incida sobre as famílias madeirenses e garantir a prorrogação do regime de licenciamento na Zona Franca da Madeira, a partir do dia 1 de janeiro do próximo ano, são as duas primeiras propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2024 que já avançaram pelo PSD, conforme deu nota, nesta segunda-feira, a deputada Sara Madruga da Costa, numa declaração em que fez questão de reiterar o facto da proposta de Orçamento do Estado ora em discussão ser uma proposta que não cumpre nem defende os interesses da Região.

Jornada de Luta Contra o aumento do custo de vida

A Comissão Regional Contra o Aumento do Custo de Vida, saúda a União dos Sindicatos da Madeira, por ter agendado uma jornada de luta na Região pela defesa da redução do custo de vida e pela necessidade de aumentar salários e pensões que culmina no próximo dia 11 de novembro com uma arruada no centro do Funchal.

Madeira Ladies Open conta com a presença de jogadoras de topo

Está de regresso mais uma edição do Madeira Ladies Open e com a confirmação da presença de algumas tenistas que já lideraram o ranking mundial feminino. Assim, e depois do incremento do prize-money de 25 para 40 mil dólares, os courts da Quinta Magnólia estão preparados para receber nomes como o da italiana Lucrezia Stefanini, primeira cabeça-de-série e atual 120.º do ranking WTA, ou ainda da australiana Arina Rodionova (148ª) e da ucraniana Katarina Zavatska, atual 150.ª na classificação mundial e que triunfou num torneio de igual prize money disputado em Oeiras, no passado mês de Outubro deste ano.

“Estes fundos disponíveis devem ser aproveitados”

Sara Cerdas desafia Governo Regional a utilizar fundos da UE para melhorar ligação com o Porto Santo. A eurodeputada Sara Cerdas insta o Governo Regional a aproveitar os fundos disponíveis da União Europeia (UE) para melhorar a mobilidade e coesão entre as ilhas da Madeira e Porto Santo.

A socialista aponta que estão disponíveis 40 milhões de euros para o financiamento de um ferry eficiente do ponto de vista ambiental. “É imperativo que o Governo Regional aproveite os fundos disponíveis, não só pela questão ambiental, mas porque estes podem melhorar a qualidade de vida dos madeirenses e porto-santenses. Estes fundos são uma oportunidade única para implementar alterações ao atual modelo de transporte marítimo para o Porto Santo, que resolva as vicissitudes desta ligação, como a inexistência de transporte em janeiro, apenas uma viagem diária e uma travessia demasiado morosa, vicissitudes que em nada beneficiam o Porto Santo e a região.”

Eleições antecipadas são “a única solução”

António Costa apresentou, esta terça-feira, a demissão do cargo de primeiro-ministro que ocupava há oito anos. Costa afirmou que esse é, “obviamente”, o passo que lhe cabe dar para preservar a “dignidade das funções”, na sequência das investigações do Ministério Público que revelam ser alvo de investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça sobre projetos de lítio e hidrogénio. Uma decisão que motivou reações por parte dos partidos políticos, e não só.

Madeira ganha maturidade na resposta a ciberataques

O exercício anual de ciberdefesa do Exército Português “CIBER PERSEU” iniciou-se, esta segunda-feira, com a simulação de vários ataques no ciberespaço, testando a capacidade de resposta concertada entre as várias entidades envolvidas, entre as quais o Governo Regional, através da Direção Regional de Informática (DRI).

Edifício emblemático está em obras

Intervenção terá uma duração estimada em 18 meses. Um dos mais emblemáticos prédios do Funchal entra agora em obras. Trata-se da agência do Banco de Portugal, concluída em 30 de Novembro de 1940. Entretanto, conheceu algumas obras de beneficiação. Desta vez, além de “reabilitá-lo face às normais patologias de um imóvel tão notável”, também permitirá a “criação de um núcleo museológico que reforçará a oferta cultural da cidade”.

«Zarco 2023» vai ‘defender’ os Socorridos

Força Aérea participa com um reforço de aeronaves F16. O «Exercício Zarco 2023» vai exercitar e testar acções conjuntas entre os diversos agentes de Protecção Civil na defesa de uma “infraestrutura crítica” localizada na zona dos Socorridos. É uma iniciativa que, segundo o antigo responsável do Comando Operacional da Madeira, deveria ser internacionalizada.

Programa de Governo aposta em várias áreas

O presidente do Governo Regional procedeu à entrega, nas mãos do presidente da Assembleia Legislativa da RAM, José Manuel Rodrigues, do programa do XIV Governo Regional, para o quadriénio 2023/2027.

