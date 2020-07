Nas bancas a edição 1075 do Tribuna da Madeira

Saúde tem o “maior desafio do último século”

Madeira com casas das mais caras do país

Plano de Saúde Mental “nunca foi implementado”

“Operação portuária é dominância sobre o mercado”

‘Graves problemas’ nos Cuidados Continuados Integrados

Cafôfo percorre ”caminho aberto”

PSP faz fiscalização ‘apertada’

Compradores enfrentam nova ameaça

Matadouro com ‘luz verde’

Indicada como a segunda deputada mais influente no Parlamento Europeu em matéria de políticas de Saúde, Sara Cerdas reconhece que o sector “está a responder ao maior desafio do último século”. A eurodeputada diz que “a pandemia colocou a Saúde na agenda política e que é uma oportunidade de defender estratégias como a Saúde em todas as políticas”. É nesse sentido que o programa EU4Health, adianta Cerdas, “vai aumentar os incentivos à adopção de estilos saudáveis e reduzir os factores de risco para o desenvolvimento de doenças”.No âmbito do Barómetro de Crédito Habitação 2020, o ComparaJá.pt, preparou uma análise sobre os habitantes do arquipélago da Madeira e as suas preferências, nomeadamente em relação às restantes regiões de Portugal. Os números mostram as opções dos habitantes do arquipélago, nomeadamente no que toca às suas preferências em relação à compra de casa com recurso a crédito habitação.O psiquiatra Luís Filipe diz que prestar cuidados de saúde sem plano, sem financiamento adequado e sem respeitar compromissos com parceiros “é navegar à vista”.O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Carlos Pereira voltou, nesta terça-feira, dia 14, a focar as suas atenções na necessidade de resolver o problema da cartelização no custo dos transportes marítimos de mercadorias para a Região.A ANCC- Associação Nacional dos Cuidados Continuados colocou uma Petição Pública online acerca dos dois mais graves problemas que a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) tem vindo a enfrentar e que se agravaram com a pandemia COVID-19, podendo assim, levar ao encerramento eminente de várias Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI).Depois de conquistar a Câmara do Funchal ao PSD, Paulo Cafôfo ‘obrigou’ Miguel Albuquerque a ter de coligar-se ao CDS/PP para manter a presidência do Governo Regional. Agora, como candidato único à liderança do PS, o antigo “independente” quer ‘atacar’ as próximas eleições autárquicas e afirmar os socialistas como “alternativa” para a ‘ocupação’ da Quinta Vigia.O Comando Regional da PSP emitiu um esclarecimento acerca do funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas, onde assinalam as medidas a serem tomadas nos restaurantes e bares. Em causa, garantir a prevenção da COVID-19 na Madeira e Porto Santo.Cerca de 4800 websites são infetados com software de formjacking todos os meses globalmente. O mais recente Relatório de ameaças de segurança da internet da Symantec destaca o formjacking como uma das formas de ataque mais perigosas na história do cibercrime.A obra de reabilitação do Matadouro do Funchal vai avançar. O novo projeto de regeneração urbana do Município irá transformar este antigo espaço industrial abandonado do Matadouro, num complexo de criatividade, empreendedorismo e inovação social.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online