Nas bancas a edição 1074 do Tribuna da Madeira

A reabilitação dos interiores do Hospital dos Marmeleiros teve início esta semana, depois de obras terem recuperado o exterior do edifício quase centenário localizado no Monte. Há muito que as condições da unidade de saúde vinham a causar polémica. O Governo Regional aponta a total recuperação do edifício para 2022.O secretário regional da Economia, Rui Barreto, reuniu com os representantes de dez Instituições Bancárias na Região para preparar a segunda linha de apoio à tesouraria das empresas, no montante de 20 milhões de euros. Nesta reunião de trabalho com os Bancos, o governante fez uma apresentação informal da ficha técnica da segunda linha de apoio às empresas e, aproveitando a presença de todos os bancos aderentes à Linha Investe RAM Covid-19, fez um balanço de como decorreu, e ainda decorre, a primeira linha de crédito montada pelo Governo Regional, no montante de 100 milhões de euros.O regresso à praia deu-se com mudanças e medidas de prevenção, face à situação atual causada pela Covid-19. Impõe-se a distância entre os utilizadores que deparam-se também com mudança nos horários nos complexos balneares do município geridos pela Frente MarFunchal, passando a funcionar em dois turnos.Carlos Martins tomou posse como presidente da Ordem dos Médicos na Madeira e faz um balanço positivo destes cinco meses de mandato. Em entrevista ao «Tribuna», o médico otorrinolaringologista aponta os objetivos para cumprir até 2022, comenta as medidas do Governo Regional face ao Covid-19 e opina sobre o novo hospital.A Associação de Promoção da Madeira (APM) acaba de lançar um vídeo demonstrativo da chegada ao aeroporto, depois da abertura do Destino ao Turismo, no dia 1 de Julho com enorme sucesso.A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) realizou hoje, no passado dia 4 de julho, mais uma ação de limpeza, desta vez de forma mais intensiva na freguesia do Caniçal, no concelho de Machico. Estiveram envolvidas 3 viaturas e equipas de colaboradores do departamento de recolha de resíduos da ARM. De sublinhar, só nesta ação foram recolhidas mais de 12 toneladas de resíduos.Albuquerque aponta para “um dos períodos mais difíceis da nossa história”.A Câmara Municipal do Funchal procedeu à reabertura ao público, esta quarta-feira, dia 8 de julho, o Museu Henrique e Francisco Franco e o Museu A Cidade do Açúcar. Estes dois espaços culturais estavam fisicamente encerrados desde o dia 16 de março devido à propagação do vírus da Covid-19, mas mantinham as suas atividades adaptadas às plataformas digitais.O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, anunciou a aprovação do diferimento do pagamento das rendas dos espaços comerciais concessionados pelo Município do Funchal. A informação foi avançada após a primeira Reunião de Câmara presencial desde o início da pandemia.Presidente fez visita de 24 horas que considerou “muito esclarecedora”. Marcelo Rebelo de Sousa esteve no passado domingo na Madeira, onde fez uma visita para aferir do estado em que se encontra o combate ao Covid-19. Depois de um périplo por várias unidades de saúde, o Presidente da República disse que regressava a Lisboa com mais informação acerca da realidade da Região Autónoma.As dificuldades em aceder ao Portal das Matrículas – o site através do qual se processa a informação necessária para matricular os alunos ou renovar a matrícula -, já geraram um total de 133 reclamações dirigidas ao Ministério da Educação e da Ciência (MEC), em apenas quatro dias. O Portal da Queixa revela que este é um aumento muito significativo quando comparado com o total de queixas relacionado com o mesmo tema, em 2019, onde foram registadas 85 reclamações.

