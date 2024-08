Nas bancas a edição 1288 do Tribuna da Madeira

“Novo Dubai” na zona do Amparo

A suspeita é apontada pela equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal, que torna público o programa proposto pelo actual executivo para a criação de uma área de intervenção urbanística na zona do Amparo. Intervenção essa que prevê a edificação de oito prédios, alguns com nove pisos, encaixados em apenas 15 mil metros quadrados.

Revisão da Lei das Finanças Regionais “desapareceu” do mapa político da Madeira

Miguel Iglésias criticou, nesta segunda-feira, o Governo Regional por não apresentar qualquer proposta de revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, que considera ser fundamental para a Região da Madeira, para as famílias e para as empresas. Em conferência de imprensa, o deputado socialista pela RAM na Assembleia da República afirmou que “esperamos que o Governo Regional apresente na ALRAM a proposta, como foi seu compromisso, e que siga o processo para a Assembleia da República, respeitando a autonomia das regiões. O Governo Regional está a pagar a um consultor para elaborar essa proposta, mas já há mais de um ano que aguardamos por um sinal de vida. O governo do PSD deixou de falar sobre esta matéria e o que verificamos é que a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas simplesmente desapareceu do mapa político da Madeira, o que é inaceitável.”

PSD-M “nunca será destruído por dentro”

Partido entra em novo ciclo político com ‘olho’ nas Autárquicas. Na “grande Festa de Verão do PSD-M”, realizada no Porto Santo, Miguel Albuquerque apelou à mobilização para as Autárquicas de 2025 e garantiu que o partido que lidera “nunca será destruído por dentro”. O líder dos social-democratas diz que “ao contrário de outros, sabemos para onde vamos, o que queremos e o que vamos conseguir”. Os desafios a enfrentar, afiançou, visam a “defesa da Região”.

Governo Regional “virou as costas” aos pescadores

Jacinto Serrão lembrou que “há 15 anos que o Governo está a prometer a modernização da frota pesqueira do peixe espada preto”.

Madeirenses no topo do Ténis Nacional

Afonso Paulino, Francisca Marote e Madalena Fernandes, jovens tenistas madeirenses, estão todos inseridos nos lugares cimeiros do Ténis em Portugal. Afonso Paulino continua como Nº1 Nacional de Sub-14. ranking este que já havia alcançado em finais de junho. Francisca Marote e Madalena Fernandes alcançaram novos máximos de (ainda curta) carreira com a chegada ao topo do ranking por parte de Francisca, e com Madalena a segui-la na segunda posição da Classificação Nacional.

“O fim da Zona Franca está escrito”

CHEGA acusa SDM de “falta de transparência” na questão da Zona Franca. Francisco Gomes acredita que pouco vale a insistência do governo regional junto da República com vista a renovação do regime em vigor na Zona Franca. Segundo o deputado madeirense do CHEGA, mesmo que o atual regime seja prorrogado e um novo regime seja aprovado, o fim da Zona Franca está escrito, estando a Madeira apenas a adiar um problema.

“Esta escravatura tem de acabar”

JPP acusa Albuquerque e Rafaela Fernandes de ‘esquecimento’ eleitoral. São cerca de 800 mil euros que foram prometidos em campanha eleitoral e que ainda não chegaram aos bolsos dos produtores de cana-de-acúçar. Três meses depois das Regionais de 26 de Maio, o JPP faz questão de dar destaque à indignação, apontando para a “falta de palavra” do Governo Regional. O partido prometera estar atento e muito vigilante ao “uso do suor” dos agricultores para ganhar votos.

Vale da Ribeira dos Socorridos “é um dos mais gritantes” casos de “obras criminosas”

A CDU-Madeira realizou, na tarde da passada segunda-feira, uma intervenção política regional na Ribeira dos Socorridos, no âmbito da iniciativa intitulada “Obras Criminosas”. Na ocasião, Edgar Silva afirmou que «o Vale da Ribeira dos Socorridos é um dos mais gritantes casos de concentração de obras criminosas». Apontou que «este é um dos lugares do crime em que o interesse público é posto em causa através do licenciamento de obras e instalação de empresas naquela que era a original zona de cheia da Ribeira». Segundo Edgar Silva, «os riscos e ameaças à segurança de pessoas e bens na Ribeira dos Socorridos não se resolvem apenas com obras de construção civil no leito e nas margens da Ribeira». Para a CDU, «estão em causa obras criminosas, que contam com mão criminosa de governantes, tanto mais quando os mesmos favoreceram a instalação de infra-estruturas e equipamentos de superior interesse estratégico para toda a Região na foz da Ribeira dos Socorridos».

Bores expôs “complexidades” e “dilemas”

MPT-M considera Bores um “doloroso lembrete” sobre a posse de animais selvagens. O caso do Bores, o lince-do-deserto apreendido no Funchal “após viver seis anos ilegalmente numa casa particular”, não apenas expôs “as complexidades e os dilemas do tráfico de animais selvagens” como também dos “veterinários que não denunciam a ilegalidade” e a “falta de actuação” do Provedor do Animal na Região Autónoma. O MPT-Madeira diz que é um caso que “deveria ter sido tratado como uma prioridade, considerando as implicações legais e éticas envolvidas.”

