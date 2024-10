Nas bancas a edição 1296 do Tribuna da Madeira

Viagem de Albuquerque com ‘irregularidades’

Deslocação à Venezuela e Curaçau ultrapassou os 100 mil euros. O Tribunal de Contas (TdC) encontrou ‘irregularidades’ na viagem do presidente do Governo Regional à Venezuela e Curaçau, ocorrida em Outubro de 2022. A deslocação, durante nove dias, custou 110 mil euros. A Quinta Vigia começou por negar a entrega das contas associadas à ‘comitiva’ presidencial.

A luta dos Bombeiros Sapadores continua

Se não houver resposta do Governo às reivindicações apontadas, os profissionais voltam a se manifestar em novembro. Os dirigentes e delegados da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais reunidos, a 7 de outubro, em Conselho Geral, órgão máximo de decisão destas instituições, decidiram tomar uma posição pública face aos últimos acontecimentos frente à Assembleia da República e à falta de respostas por parte dos vários Governos nos últimos 22 anos.

Ribeiras “ao abandono”

A Confiança alerta para os riscos acrescidos com a falta de limpeza nas ribeiras do Funchal. Aproximando-se o período das chuvas de Outono e Inverno, a equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal manifesta profunda preocupação com o “estado de abandono” em que se encontram várias ribeiras da cidade. Foi numa visita realizada ‘in loco’ que os vereadores da Coligação verificaram a falta de limpeza nos cursos de água, onde se acumulam detritos, lixo e vegetação, especialmente em zonas urbanas e habitadas.

Madeira quer Ilhas Atlânticas como novo destino de cruzeiros

A presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), Paula Cabaço, estabelece como grande objetivo para o futuro próximo da associação que reúne as autoridades portuárias da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, a criação de um novo destino turístico de cruzeiros: O destino da Macaronésia.

Degradação do Lar da Bela Vista “é lamentável”

O PS-M responsabiliza o Governo Regional pelo estado em que se encontra o edifício. O Grupo Parlamentar do PS visitou, nesta segunda-feira, o Lar da Bela Vista, com o intuito de se inteirar do atual estado daquele estabelecimento, bem como dos cuidados que são prestados aos utentes. Isto, depois das denúncias que têm vindo a ser feitas repetidamente por familiares dos idosos ali institucionalizados.

Sérgio Magno e Ana Joaquim vencem Eco Rally

Sérgio Magno e Ana Joaquim, tripulando o novo eléctrico Peugeot E-3008 GT, foram os grandes vencedores da segunda edição do Eco Rally Madeira, ao serem os melhores na vertente de regularidade. Sérgio Magno, navegado por Ana Joaquim, completou a prova com apenas 30 pontos de penalização, seguido de Filipe Maia e Tiago Caio (Polestar 2), com 36 pontos. Em terceiro lugar, ficaram Carlos Silva e Sancho Ramalho (BMW i3), vencedores da edição do ano passado, com 38 pontos.

“A Cultura tem sido subvalorizada pelo Turismo”

O artista plástico e docente do ensino superior, Diogo Goes, tem marcado presença, desde o início deste mês, em várias iniciativas artísticas e académicas de relevo no norte de Portugal, consolidando a sua projeção nacional, tanto no campo das artes plásticas como no da investigação científica nas áreas do turismo.

“Esta causa é muito próxima do nosso coração”

A banda Akoustic Junkies vai marcar presença em concerto no primeiro ‘OKTOBERPET’. Trata-se de um evento solidário com o objetivo de angariar fundos para a Associação Ajuda a Alimentar Cães.

