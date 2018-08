Nas bancas a edição 975 do Tribuna da Madeira

Jardim voltou a «brilhar» no Chão da Lagoa

O PSD-M foi ao Chão da Lagoa para «apontar baterias» a Lisboa e acusar o Governo da República de continuar a manter um cerco aos madeirenses. Mas, na estreia de Rui Rio no planalto como líder nacional do partido, foi Alberto João Jardim quem mais se destacou na festa. O antigo líder do PSD-M e do Governo Regional foi convidado para subir ao palco, cantou, ouviu elogios e até foi contemplado com uma ovação.

“Na educação quem manda é o Governo Regional”

Frisou Miguel Albuquerque. A deputada do Juntos Pelo Povo (JPP), Patrícia Spínola, aproveitou a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, no debate do Estado da Nação, tendo em conta a ausência do Secretário regional da Educação, para levantar várias questões ao nível da educação, na Região Autónoma da Madeira.

Amigos na Demência” para compreender a doença

Realizou-se o lançamento da Campanha “Amigos na Demência”, promovida pela Alzheimer Portugal, que teve lugar na Praia Formosa.

Governo empenhado na conservação dos valores naturais

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitou, na manhã desta terça-feira, o Centro Freira-da-Madeira, no Pico do Areeiro, tendo como objetivo observar os trabalhos realizados na recuperação dos habitats desta espécie endémica da região e única no mundo.

Assuntos da Madeira “partilhados” com Rui Rio

O subsídio de mobilidade, taxas de juro, TAP e o novo hospital foram o mote da reunião entre Rui Rio e Miguel Albuquerque.

Seleção da Madeira de Futebol de Rua é “exemplo para outras equipas”

A Seleção da Madeira de Futebol de Rua que, no passado dia 15 de julho, se sagrou campeã nacional de Futebol de Rua, foi recebida pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o Vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto no Município.

Praia do Porto Santo: “É urgente uma intervenção humana”

Aponta José António Castro, no sentido da recuperação de uma boa área da praia da ilha dourada. E remata que o Governo Regional nem da praia do Porto Santo quer saber.

Praias “ajudam” no tempo quente

A adesão às praias tem sido notória nestes meses de Verão. A falta de sombra natural nas praias e de uma piscina, no caso da Barreirinha, foram as falhas apontadas por alguns frequentadores dos espaços balneares no Funchal com quem o «Tribuna» falou.

“Os jovens têm-se afastado cada vez mais da leitura”

Valentina Ferreira é a coordenadora da Tertúlia «Passeio dos Livros», no âmbito da iniciativa promovida pela UMAR Madeira.

João Rodrigues homenageado pelo Governo Regional

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, homenageou, nesta quarta-feira, dia 1 de agosto, na Quinta Vigia, o campeão do mundo de Vela, na classe Raceboard em absolutos, João Rodrigues, bem como ainda dirigentes e equipa técnica do clube e associação aos quais está ligado.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 1€.

assinaturas@tribunadamadeira.pt