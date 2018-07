Nas bancas a edição 974 do Tribuna da Madeira

Festas do Monte

Autarquia e Raimundo em “desacordo” sobre a segurança

A Autarquia do Funchal garante não haver “obstáculos” para a realização do Arraial. O geógrafo Raimundo Quintal deixa o alerta para o perigo de duas árvores em risco no Monte.

A escassos dias do início das novenas, o Vereador João Pedro Vieira, com os pelouros da Fiscalização Municipal e da Proteção Civil na Câmara do Funchal, em declarações ao «Tribuna» afirma que os pedidos dirigidos à Autarquia serão todos cumpridos.

Promessas e compromissos cumpridos até ao fim da legislatura

No debate do Estado da Região, Miguel Albuquerque discursou sobre as Finanças Públicas da Região, desemprego, saúde, educação, redução fiscal, agricultura, avião cargueiro e o ferry. Tudo com um balanço positivo.

Chefs promovem o Peixe Espada Preto

Os pratos foram apresentados na embarcação “São João de Deus”.

“É inconcebível o que se fez e o que se faz com esta ligação marítima”

2018 é o ano em que o Clube de Entusiastas de Navios cumpre os 25 anos de existência. Em entrevista ao «Tribuna», Lídio Araújo fez o balanço do ano transato e teceu expetativas para este ano.

Rotary com Trabalho “responsável e ponderado”

A transmissão de tarefas para o ano Rotário 2018-2019 do Rotary Club do Funchal foi entregue a João Paredes.

Cidade do Empreendedor apoia os negócios dos jovens madeirenses

A iniciativa, da AJEM, assinala a quinta edição e está integrada no projeto Clube dos Empreendedores.

Alzheimer Portugal lança nova campanha no Funchal

A iniciativa irá decorrer na Praia Formosa.

Lesados do Banif com tempo limitado para reclamar

Os lesados têm até ao dia 9 de agosto para reclamar os seus créditos do Banif.

