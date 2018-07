Realiza-se esta sexta-feira, dia 27, pelas 12 horas, um ‘Flash Mob’ promovido pela Autarquia do Funchal, na porta principal do Mercado dos Lavradores. A iniciativa está integrada na campanha de sensibilização “Lixo no chão, NÃO!”. A Vereadora Idalina Perestrelo estará presente na ocasião.