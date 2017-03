Rusga no Mercado “apanha” vendedores desprevenidos

O Mercado dos Lavradores foi palco hoje de manhã, por volta das nove horas, de uma ação de fiscalização conjunta no Mercado dos Lavradores, envolvendo diversas entidades, nomeadamente a Fiscalização Municipal, Fiscalização da Unidade de Mercados, Polícia de Segurança Pública, Autoridade Regional das Atividades Económicas e Direção Regional das Pescas.

A ação de fiscalização realizada de surpresa motivou o descontentamento em alguns vendedores com atividade no interior do Mercado. As críticas apontavam para a intervenção sem aviso destas entidades. Houve, inclusive, quem tivesse comentado que este tipo de ações deveriam ser avisadas atempadamente.

Esta rusga sinalizou alguns infratores, conforme constatou o «Tribuna da Madeira» no local. Foram também apreendidos vários quilos de peixe, chicharros e espada, por não estarem em devidas condições. Assim como sinalizados alguns frutos para serem analisados a ver se cumprem com as regras impostas para venda.

A intervenção da Fiscalização Municipal e da Unidade de Mercados visou a verificação do cumprimento das normas constantes no Regulamento dos Mercados Municipais do Município do Funchal, nomeadamente a obrigatoriedade dos titulares do direito de ocupação (concessionários), e ocupantes acidentais, possuírem o cartão de identificação dos Mercados Municipais. Fotos: SS