Assembleia Legislativa associa-se ao 60º aniversário do Tratado de Roma

O Tratado de Roma comemora o seu 60º aniversário amanhã, dia 25 de março. Em homenagem ao passado, ao presente e ao futuro da União Europeia, a Assembleia Legislativa associa-se a esta efeméride e irá iluminar a azul a fachada exterior do edifício, na noite de 24 e 25 de março.

“Pelos desafios colocados pela conjuntura atual, este marco é um momento de reflexão, mas também de comemoração. Para assinalar esta data histórica, a CALRE – Conferência das Assembleias Legislativas Regionais Europeias, convidou os seus membros a participar numa iniciativa conjunta que consiste na iluminação da sede de cada Assembleia ou Parlamento, com a imagem da bandeira da União Europeia (EU) ou com a cor azul, na noite de 24 e 25 de março”, pode ler-se no site da Assembleia Legislativa da Madeira.