Emirates lança serviço de handling para portáteis e tablets nos voos para os EUA

A Emirates apresentará um novo serviço que permitirá aos passageiros usar os seus portáteis e tablets até ao momento do embarque para os EUA.

Os passageiros da Emirates que viajarem para os EUA, via Dubai, poderão utilizar os seus portáteis e tablets na primeira parte da sua viagem e enquanto permanecerem nos espaços do aeroporto do Dubai. Depois, deverão declarar e entregar estes, e outros dispositivos eletrónicos proibidos, aos funcionários da segurança na porta de embarque, antes de embarcarem no voo para os Estados Unidos da América. Os aparelhos serão cuidadosamente embalados em caixas, levadas para o porão do avião e devolvidos aos passageiros no seu destino, EUA. Não haverá qualquer taxa adicional para este serviço.

Os passageiros a bordo do voo com destino aos EUA, que iniciarem a sua viagem no Dubai, serão aconselhados, em primeira instância, a guardar os seus aparelhos eletrónicos na sua bagagem de porão, para evitar atrasos.

Os passageiros que viajem para os EUA, a partir do Dubai, devem estar conscientes de que toda a sua bagagem de mão será minuciosamente revistada. Por isso, devem avisar previamente de que são portadores de determinados aparelhos ou assegurar que estes estão embalados nas bagagens de porão.