Emirates aterra em Newark via Atenas

A Emirates começou, esta semana, o serviço diário de passageiros entre o Aeroporto Internacional de Newark Liberty e o Aeroporto Internacional do Dubai, com escala no Aeroporto Internacional de Atenas. Uma delegação VIP e um grupo demedia internacionais estavam a bordo do voo inaugural, que transportou igualmente passageiros de Atenas, Dubai e outras regiões.

Newark tornou-se a 12.ª entrada da Emirates nos Estados Unidos e é a segunda a servir a grande área Tri-State, complementando os quatro voos diários já existentes da Emirates, entre o Dubai e o Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Os passageiros que embarcam em Newark e no Dubai terão a possibilidade de desembarcar em Atenas ou continuar até aos seus destinos finais.

“Esta nova rota ligará a maior área metropolitana da América e o Dubai, através de uma das grandes capitais da Europa” disse Hubert Frach, Vice-Presidente Sénior de Operações Comerciais no Ocidente da Emirates. “O lançamento deste serviço diário, durante todo o ano, permitir-nos-á oferecer um produto único e o serviço premiado da Emirates aos passageiros que viajem nesta rota negligenciada há muito por outras companhias aéreas. Esperamos que este serviço conduza a uma procura elevada constante e a um aumento das ligações profissionais, culturais e de lazer, entre ambos os lados do Atlântico.”

“É sempre um enorme prazer anunciar novos serviços aéreos, expansões de rota e parcerias com o nosso aeroporto”, referiu Diane Papaianni, a Diretora-geral do Aeroporto Internacional de Newark Liberty. “O nosso aeroporto tem uma vasta rede de destinos e nós estamos muito satisfeitos por a Emirates se juntar à nossa família e oferecer mais opções de viagem aos nossos passageiros.”