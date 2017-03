I Jornadas Autárquicas da JSD Funchal

Tiveram lugar, no passado dia 9 de Março, na Sede Regional do PPD/PSD Madeira, as I Jornadas Autárquicas, organizadas pela JSD Funchal. Esta iniciativa contou com a presença de Fernanda Cardoso, Vice-presidente da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, de Jaime Filipe Ramos, Presidente do grupo parlamentar do PSD e de Rui Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Santo António.

Nesta actividade, subordinada ao tema “Poder local vs Autonomia”, debateu-se a autonomia e a descentralização político-administrativa. Pretendeu-se formar, preparar e ouvir os jovens social democratas, e a população do Funchal em geral, no que concerne às dificuldades sentidas pelas autarquias e freguesias, apresentando soluções para colmatar as necessidades evidenciadas.

Defendeu-se ainda que as autarquias, assim como as freguesias, devem cumprir as tarefas e funções para as quais lhes foram atribuídas competências, servindo dessa forma a população. Os órgãos do poder local não deveriam fomentar ingerências na actuação de outras instituições, preocupando-se em servir com brio, os interesses dos seus munícipes e fregueses.