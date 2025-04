Nas bancas a edição 1321 do Tribuna da Madeira

CINM é instrumento “vital” para a economia da Madeira

O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à Assembleia da República, Filipe Sousa, disse que a Madeira tem que trabalhar novos domínios da economia que reduzam a sua dependência do turismo e das obras públicas. O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à Assembleia da República disse, esta quinta-feira, que a Madeira tem que trabalhar novos domínios da economia que reduzam a sua dependência do turismo e das obras públicas, áreas que a Região não controla e estão “muito vulneráveis e dependentes” das circunstâncias internacionais. Filipe Sousa fez uma análise às questões económicas para destacar a importância do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) como “um instrumento de valor acrescentado, vital para que a Madeira possa diversificar a base da sua economia, prover mais receita fiscal, assegurar desenvolvimento económico e social e alargar as oportunidades de emprego qualificado e bem pago”.

“Museu em movimento” volta a custar 224 mil euros

Governo releva “interesse turístico” do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira. Criado em 1987 como “organização dedicada à preservação, promoção e apreciação de automóveis clássicos”, o Clube de Automóveis Clássicos da Madeira tornou-se, entretanto, um veículo de promoção da Madeira como “um destino turístico inovador e de excelência para grandes eventos”. É um ‘desempenho’ que lhe permite voltar a receber 225 mil euros este ano, mais uma vez ao abrigo da “política definida pelo Governo Regional para o Turismo da Região Autónoma”.



Valorizar a doçaria tradicional

O evento, com o intuito também de estimular a atividade comercial, arranca a 14 de abril, no Mercado dos Lavradores, e inclui a 8.ª Edição do Concurso d’ O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal.

Parlamento já ‘instalado’

Rubina Leal é a primeira mulher a presidir à Assembleia Legislativa da Madeira. O Parlamento madeirense tem, desde ontem, uma nova composição. PSD e CDS passam a ter maioria na Assembleia Legislativa, na sequência do acordo parlamentar e de Governo entre social-democratas e centristas. Rubina Leal sucede a José Manuel Rodrigues na condução dos trabalhos no hemiciclo. O líder do CDS/PP-M vai ser o secretário regional da Economia no Executivo de Albuquerque.

“A cidade não pode continuar a esperar”

A Confiança, liderada por Miguel Silva Gouveia, alerta para saturação das redes no Funchal e exige solução para o impasse político. A Confiança questionou, na reunião semanal ocorrida na passada semana, o atual executivo sobre os impactos das intensas chuvas que têm assolado a cidade nas últimas semanas, revelando falhas estruturais graves nas redes de águas residuais e pluviais do concelho. “As inundações, os alagamentos e os constrangimentos sentidos em vários pontos do Funchal, são reflexo não só da inexistência de segregação das águas pluviais, mas também da saturação das nossas redes de drenagem, que não têm capacidade para lidar com eventos meteorológicos mais intensos”, afirmou o vereador Miguel Silva Gouveia, sublinhando que “esta realidade exige um investimento urgente e estratégico na modernização e ampliação destas infraestruturas básicas”.

“Guerra e crise económica são uma ameaça”

Fórum procurou “promover o diálogo intercultural” e “celebrar a riqueza da diversidade”. O próximo secretário regional da Economia antevê que os imigrantes “vão ser absolutamente decisivos para a sociedade madeirense, contribuindo para mitigar o inverno demográfico e fortalecer o mercado de trabalho”. José Manuel Rodrigues disse-o enquanto presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, numa iniciativa inserida na Semana da Interculturalidade, organizada pelo Núcleo Regional da Rede Europeia Anti-Pobreza. O Governo tem afirmado a Madeira como um “porto seguro” para imigrantes.

‘A culpa nunca é tua’

A campanha reafirma o seu compromisso com a capacitação das mulheres contra o assédio em locais públicos. Durante mais de meio século, L’Oréal Paris tem sido incansável na sua dedicação em quebrar as barreiras que impedem as mulheres de afirmarem a sua autoestima. L’Oréal Paris está empenhada em mudar a mente de todos, em defender um mundo inclusivo, justo e respeitoso. E é por isso que L’Oréal Paris lança a sua nova campanha “O assédio na rua nunca é culpa tua”. “L’Oréal Paris é uma marca que sempre deu poder às mulheres, defendeu e celebrou o empoderamento das mulheres visando criar um mundo onde estas são visíveis, poderosas e decisoras. Um estudo com grande escala mostra que 2 em cada 3 mulheres estão a mudar a sua aparência física para evitar o assédio na rua. É por essa razão que L’Oréal Paris lançou esta nova campanha “A culpa nunca é tua”, procurando mudar a mentalidade sobre o assédio sexual. A mensagem para as mulheres é: “A culpa nunca é sua, nem das suas roupas, nem da sua maquilhagem.

