Nas bancas a edição 1083 do Tribuna da Madeira

Polícia Municipal teria “impacto determinante”

A Câmara do Funchal vai liderar politicamente o combate ao vandalismo, à criminalidade e à insegurança na cidade, “mas a ação em termos de segurança pública será sempre da responsabilidade da PSP”, aponta o presidente da autarquia. Miguel Silva Gouveia afirma ao «Tribuna» que quer chegar a um entendimento alargado com todos os partidos que compõem a Assembleia Municipal. Há uma proposta de regulamento pronta a ser submetida.

“É uma realidade nova para todos”

Tony Mendonça é licenciado em Desporto e Actividade Física (na vertente de Desporto Adaptado) e está a frequentar o Mestrado de Actividade Física, mas também é árbitro de futebol e foi praticante de râguebi. Numa altura em que se aproxima o regresso às aulas, o madeirense aborda as implicações da Covid-19 no Ensino Superior e no Desporto.

Festas retomam com confiança e medidas de prevenção

A pandemia veio ‘obrigar’ ao cancelamento e adiamento de festas já agendadas. No entanto, as mesmas já começaram a se realizar mas com restrição no números de convidados e com as medidas de prevenção.

15 anos de percurso nas artes com ‘agenda cheia’

Diogo Goes continua com as iniciativas que assinalam o seu desempenho nesta área. No próximo dia 25, por ocasião das Jornadas Europeias do Património, o artista plástico madeirense orienta uma oficina de expressão plástica, iniciativa da Galeria Marca de Água, e uma visita pela Cidade do Funchal.

Operadores já conhecem regras

Há cerca de seis meses que os portos da Região Autónoma têm as operações de navios de cruzeiro condicionadas devido à pandemia da Covid-19. É um mercado que representa um valor a rondar os 50 milhões de euros anuais. Estão previstas 13 escalas em Setembro.

Ordem sugere via verde de testagem para médicos dentistas

A Covid-19 e carreira dos médicos dentistas estiveram na agenda do encontro, em que participou também o representante da OMD na região.

Madeira precisa de “novo olhar” da República

Portugal não pode apresentar um plano de recuperação económica que “esqueça” a Região Autónoma, diz Pedro Calado. “Vamos esperar que o Estado português apoie a Madeira, porque até agora não tem apoiado nada”, já lamentou Albuquerque. Entretanto, o Governo Regional lançou uma linha de apoio que Rui Barreto diz ir “ao encontro daquilo que os empresários desejam”.

Escola arranca com prevenção e críticas

O ano letivo já começou com novas regras e medidas a serem tomadas pelas escolas. O Sindicato dos Professores da Madeira aponta que a “falta de professores ameaça o funcionamento seguro das escolas”.

Governo tem Novas medidas para o emprego

O Governo Regional da Madeira aumenta a comparticipação e duração dos programas de estágio. Estas novas medidas na área do emprego, introduziram alterações às medidas já em vigor, nomeadamente: aumento nas comparticipações às entidades enquadradoras/ promotoras nas medidas/ programas Estágios Profissionais (EP), REATIVAR Madeira e PROJOVEM; alargamento de três meses na duração das medidas/ programas de emprego Estágios Profissionais na Administração Pública (EPAP), Estágios Profissionais (EP), PROJOVEM e Programa Experiência Jovem (PEJ).

Prevenir o suicídio em tempos de pandemia

O dia Mundial da Prevenção do Suicídio assinalou-se nesta quinta-feira, dia 10 de setembro. Anualmente morrem cerca de 1.000 pessoas por suicídio no nosso país e em todo o mundo ocorrem, por ano, 800 mil mortes pela mesma causa. É um problema grave que deve ser encarado como uma prioridade em saúde pública (OMS, 2018).

Apoios de cariz social “são a prioridade para responder à crise”

Com o evoluir da crise, Miguel Silva Gouveia não tem dúvidas de que “será essencial continuar a assegurar aos funchalenses uma rede de amparo social”. Em menos de quatro meses de implementação desta iniciativa, a CMF apoiou mais de 10.400 pessoas.

