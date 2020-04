Nas bancas a edição 1063 do Tribuna da Madeira

Polícias estão preocupados

A cerca sanitária na freguesia camaralobense deveria ser efectuada por uma equipa de polícia permanente, por “razões óbvias” de saúde e segurança pública. Essa é a convicção de elementos ligados à própria PSP.

“Não põem pés em terra”

Estado de Calamidade em Câmara de Lobos obriga a mudanças na actividade piscatória.

Máscaras chegam ‘incompletas’

As pessoas que denunciam a situação afirmam que receberam as máscaras do Governo Regional sem os filtros e sem a abertura para os colocar, porque está tudo cosido à máquina.

Oncologia com atrasos e desmarcações

Ricardo Sousa, presidente da Direção do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, afirma ao «Tribuna» haver necessidade de dispor de «instalações próprias, adequadas à realidade e com capacidade de resposta a todas as solicitações».

Burlões ‘atacam‘ idosos em Santa Cruz

Nos últimos dias são vários os casos de tentativa de burla, na Madeira, aproveitando-se da atual situação de pandemia COVID-19. Um dos casos ocorreu no Concelho de Santa Cruz.

Farmácias apoiam controlo de preços

A Associação Nacional das Farmácias (ANF) apoia a fixação pelo Estado de uma margem máxima de comercialização das máscaras e outros produtos de prevenção do contágio pelo novo coronavírus.

Sono é ‘arma‘ para o sistema imunológico

Sempre que se aproxima uma onda de gripe, são várias as dicas de saúde que começam a surgir. Um dos conselhos mais comuns e extremamente eficaz é o de dormir bem. No entanto, o novo coronavírus não é uma patologia da família da gripe mas uma variedade diferente do vírus.

“Noite da Revolução” no ISAL

O Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL apresenta, nesta sexta-feira, dia 24 de abril, pelas 21h00, “noite da revolução de abril” um seminário, realizado por videoconferência, que terá como oradora convidada, Violante Saramago Matos. O objetivo principal desta iniciativa é conceder aos alunos um testemunho pessoal e abordar em conferência o regime ditatorial que ficou conhecido por “Estado Novo”, sensibilizando para a contínua necessidade da defesa dos princípios da Liberdade e da Democracia.

CMF adere à ‘PRESERVE’

A Câmara Municipal do Funchal aderiu à plataforma nacional PRESERVE, em www.preserve.pt, desenvolvida no âmbito do movimento Tech4Covid19, concebido por fundadores de startups portuguesas, com o intuito de utilizar o talento nacional no desenvolvimento de soluções tecnológicas para ajudar toda a população a ultrapassar o desafio da COVID-19.

‘Falar Funchal’ comemora «A Revolução dos Cravos»

A Câmara do Funchal assinala as comemorações do ‘Dia da Liberdade’ com várias atividades online para a população.

Pânico de sair de casa

Psicólogos dizem que vai acontecer mesmo após o fim do estado de emergência.

Arrendamento mantém tendência

A Madeira está na 3ª posição nas regiões com preços médios de venda mais elevados.

GNR-M alerta para burla com testes da COVID-19

“É uma forma de atividade criminosa usando técnicas de engenharia social”, diz a guarda.

