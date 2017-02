Nas bancas a edição 899 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 899 – 17/02/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

“A história da Madeira ainda não foi suficientemente contada”

Luís Miguel Jardim, produtor e realizador do filme “O Feiticeiro da Calheta”, apontou ao «Tribuna da Madeira» que trata-se de uma obra de cariz vincadamente fictício, embora nela sejam narrados alguns factos próximos de uma realidade vivenciada pelas gentes da Calheta em meados do século passado.

“Qualquer forma de violência nunca pode ser normal”

O sacerdote José Luís Rodrigues comentou os dados divulgados sobre a violência no namoro.

PSD com tarefa complicada

Eleições autárquicas deste ano representam “desafio” em Machico, Santa Cruz e Funchal.

“Cidade das Flores” ajuda comércio do Funchal

O concurso de vitrinismo foi apresentado pela CMF e ACIF e as candidaturas decorrem até ao dia 21 de abril.

“Mexer na terra dá saúde”

José Belo, proprietário da exploração agrícola ‘Nataromas’, defende que “é preciso fazer ver às nossas crianças que há outra vida para além dos computadores, tablets e videojogos”.

Autarquia de Câmara de Lobos atribui apoio financeiro a 35 instituições

No total foram atribuídos 432 mil euros às instituições sociais, culturais e desportivas com atividade no concelho, representando um acréscimo de 1,5%.

Hotelaria madeirense com novo máximo histórico

Os resultados preliminares da atividade turística em 2016 revelam que o destino Madeira ultrapassou, em 2016, 7 milhões e 300 mil dormidas na hotelaria regional, representando um crescimento de 9,8% relativamente ao ano transato.

Economia Sustentável e Dinâmica em 12 propostas

As propostas foram apresentadas pela Confederação Portuguesa das Micro Pequenas e Médias Empresas em carta dirigida à Assembleia da República e ao Governo.

Secretaria da Agricultura recupera campos experimentais

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas tem em curso a recuperação de vários campos experimentais, nas áreas de fruticultura, horticultura e floricultura. Tratam-se de polos de desenvolvimento e investigação espalhados um pouco por toda a ilha, nomeadamente em Santana, Ponta de Sol e Funchal.

Hinos da Fruta da Madeira vão a votos

A 6ª edição do projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável», promovido pela Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, conta com a participação de 17 escolas da Região Autónoma da Madeira. A competição decorre no site www.heroisdafruta.com até 10 de março e vai eleger 80 finalistas: quatro por região.

Ciência na Escola premeia criatividade e inovação

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, participou na entrega, a nível regional, dos prémios do concurso “Ciência na Escola”.

“Os lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida são um direito e não um luxo”

Realçou Filipe Rebelo, Presidente da Associação Sem Limites.