Nas bancas a edição 1062 do Tribuna da Madeira

Pedidos de ajuda aumentam



As ações solidárias realizadas nesta altura têm sinalizado pessoas à fome. Alguns casos encontrados tiveram solução por parte dos voluntários que contam com a ajuda do projeto “Hotelaria Madeirense ajudam a nossa ilha”. A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome na Madeira, Fátima Aveiro, diz que “a situação já é muito grave” e o presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, Duarte Pacheco, aponta 40 novas solicitações de famílias que deram entrada neste serviço.

“Devemos todos estar preparados”



Conforme já havia sido anunciado, a Câmara Municipal do Funchal preparou a minuta de um Plano de Contingência para o setor empresarial do concelho. O objetivo é que todas as empresas preparem o seu próprio plano, face às consequências do surto de COVID-19, e realizou, a partir desta semana, sessões de esclarecimento online para os empresários funchalenses nos dias 14 e 16 de abril.

Câmara do Porto Santo de «costas voltadas» para o povo e comerciantes



O Mais Porto Santo lamenta que «a Câmara do Porto Santo esteja de costas voltadas para o Povo e para os Comerciantes» ao chumbar o ‘Regulamento do Programa Municipal de Apoio às Empresas – Combate aos Efeitos Económicos da Pandemia COVID-19’ apresentado pelo Mais Porto Santo.

‘Balanço’ aguardado com expectativa



A decisão sobre uma eventual reabertura de algumas actividades económicas na Madeira deverá sair amanhã da Quinta Vigia, onde o Governo Regional vai fazer um ‘balanço’ às medidas tomadas para combate ao novo coronavírus.

Situação de “desigualdade” entre as empresas



A ACIF apela ao Governo Regional para que, mais uma vez, insista junto do Governo Nacional na adoção de medidas adicionais.

SDM continuará a promover o CINM em Portugal



Atualmente, e face à crise mundial provocada pelo COVID-19, a SDM decidiu cancelar e adiar algumas das suas acções promocionais previstas para o primeiro semestre deste ano.

Professores e alunos ‘adaptam-se’ à nova realidade escolar



O 3º período já arrancou com aulas à distância, em casa. As aulas da telescola vão começar na Madeira a 20 de abril para todos os anos de escolaridade. São adaptações à situação da pandemia que se vive atualmente.

Exposição no MUDAS em visita virtual 360º



Foi apresentada a nova exposição da coleção “O princípio do (In)visível”, do MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, a partir de plataforma digital desenvolvida especificamente para visita virtual 360º.

“Vizinho Amigo” protege grupos de risco da COVID-19



Criado por 15 estudantes universitários, conta já com parcerias diretas com 15 juntas de freguesia e mais de 5.000 voluntários. Pedro Barroso é o embaixador da causa.

