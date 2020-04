Galderma distribui mais de 10.000 cremes hidratantes por hospitais

Portugal é um dos países que está a ser afetado pela pandemia de coronavírus. Esta situação está a causar inúmeras dificuldades tanto sociais, económicas como de saúde, onde os profissionais de saúde, além de dedicarem incontáveis e extenuantes horas a lutar contra o COVID-19, estão a sofrer na sua própria pele as consequências do uso contínuo de desinfetantes, máscaras e luvas. A Galderma quer agradecer o trabalho e dedicação dos profissionais de saúde e equipas de apoio nesta luta, cuidando da pele daqueles que mais cuidam de nós. Por este motivo, envia mais de 10.000 cremes hidratantes Cetaphil® para rosto e corpo a diferentes hospitais, para que os profissionais de saúde possam cuidar da sua barreira cutânea.

