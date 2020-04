Uber vai apoiar profissionais de saúde do SNS com viagens e refeições gratuitas

A Uber vai oferecer refeições e viagens gratuitas para a equipas do serviços de saúde portugueses, ajudando a reduzir a pressão sobre os profissionais na linha de frente do combate à Covid-19.

As viagens e refeições gratuitas podem ser solicitadas por qualquer pessoa com um endereço de e-mail do SNS ou de um serviço de saúde.

Detalhes da oferta:

A Uber vai garantir 12.000 viagens gratuitas, até ao valor de 10€ cada, para ajudar as equipas a chegar e regressar do trabalho. As viagens seguintes terão 20% de desconto.

O Uber Eats vai cobrir 5.000 refeições para a equipa do SNS (até 15€ por refeição) e 5.000 ofertas da taxa de entrega que podem ser utilizados para comprar uma refeição em qualquer um dos mais de 3.000 restaurantes presentes na plataforma Uber Eats. Além disso, o Uber Eats também vai tornar possível que os seus restaurantes parceiros doem refeições ou forneçam ofertas específicas aos profissionais de saúde, reforçando o nosso papel, neste novo contexto social, como uma plataforma que permite ações de impacto social nas nossas comunidades.

As bicicletas JUMP vão estar disponíveis para os profissionais de saúde utilizarem gratuitamente em quatro hospitais de Lisboa: Santa Maria, São José, Curry Cabral e Estefânia. A oferta de 5000 viagens para os profissionais de saúde irá garantir duas viagens de até 30 minutos cada por dia.

Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, disse: “Os incríveis enfermeiros, médicos e equipas de apoio do SNS e de todo o sistema de saúde estão a realizar um trabalho heróico na linha da frente desta crise e a Uber agradece os seus esforços extraordinários. Esperamos poder ajudar de uma forma simples com refeições e viagens enquanto trabalham incansavelmente dia e noite.”

Os profissionais de saúde podem visitar http://t.uber.com/ubermedicsportugal

para saber mais sobre como aceder ao seu código de promoção de viagem gratuita e refeição Eats, bem como os termos e condições aplicáveis.

Todos os profissionais de saúde do SNS assim como do Grupo Luz Saúde, Grupo Lusíadas Saúde e Santa Casa da Misericórdia do Porto foram já pré-aprovados e a oferta está disponível para todos os profissionais de saúde que se queiram juntar a esta iniciativa.

Os profissionais de saúde em Lisboa também podem utilizar as bicicletas JUMP gratuitamente.

A JUMP estará a dar prioridade aos trabalhadores do SNS dos quatro hospitais de referência de Lisboa para garantir que os mesmos possam estacionar as bicicletas com segurança perto dos hospitais para garantir que a deslocação para o trabalho seja a mais conveniente possível.