Camião da Esperança percorre o país na luta contra COVID-19

A cidade de Vila Real vai ser o primeiro palco de uma iniciativa inédita no âmbito do combate à Covid-19, que arranca no dia 18 de abril de 2020. O Camião da Esperança é uma solução logística de apoio ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) que vai percorrer várias localidades do interior do país, facilitando o acesso da população às unidades de diagnóstico para o teste à COVID-19.

O Camião da Esperança está preparado para a realização de mais de 100 testes diários, com a perspetiva de divulgação de resultados em 48 horas. É uma viatura totalmente equipada com instalações adequadas, material médico-cirúrgico e equipamento de proteção individual para todos os profissionais envolvidos. Percorrerá vários municípios do interior até ao dia 19 de maio, com uma equipa de especialistas preparada para informar, cuidar e testar os habitantes destes territórios. A equipa é constituída por quatro médicos, quatro enfermeiros, dois administrativos e um motorista.

O período de circulação em cada município é de um a três dias.

A responsabilidade técnica da ação é assegurada pela Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, que articula com a Autoridade de Saúde a identificação de focos prioritários, procedimentos de rastreamento e atuação, sempre com o envolvimento dos responsáveis municipais. Os utentes que são identificados previamente pela ARS realizam os testes nas instalações do Camião da Esperança.

“Enquanto parceiro de saúde pública estamos altamente comprometidos na prevenção e diagnóstico da Covid-19 e não podíamos deixar de apoiar esta iniciativa.

O Camião da Esperança pretende ser uma solução integrada de apoio ao SNS na resposta à pandemia, conseguindo chegar a populações que de outra forma não teriam oportunidade de realizar os testes de diagnóstico”, afirma Sofia Ferreira, diretora-geral da Mundipharma.