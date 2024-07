Nas bancas a edição 1284 do Tribuna da Madeira

Gastos públicos “excessivos”

O secretário regional das Finanças foi questionado no Parlamento sobre as medidas do Governo Regional para “controlar os gastos públicos excessivos” e “garantir a sustentabilidade da dívida pública regional”. Rogério Gouveia disse que o rácio da dívida em relação ao PIB é “significativamente inferior” ao do País.

“orçamento é um verdadeiro obituário”

A deputada à Assembleia Legislativa Regional, Sancha de Campanella, eleita pelo Partido Socialista, apresentou em sede de discussão do Orçamento Regional um conjunto de críticas à atual governação, nomeadamente, nas áreas da Saúde e na área da Cultura. A deputada no início da sua intervenção apontou: “O orçamento da direita parece uma narrativa fantasiosa, parece que está tudo bem, mas de facto ninguém acredita”, denunciando que “este governo promete combater listas de espera e recuperar cirurgias, mas até hoje, não conseguiu cumprir com os tempos máximos de respostas em cirurgias muito prioritárias, requeridas para utentes com doença oncológica ou doença cardíaca.”

Muitas dúvidas que estão por “esclarecer”

A Secretaria Regional de Inclusão e Juventude e o Instituto de Segurança Social da Madeira são as mais recentes entidades de quem o partido Juntos pelo Povo quer obter esclarecimentos através dos tribunais. O recurso às instâncias judiciais, ao abrigo da Lei de Acesso a Dados Administrativos, tem sido uma das formas usadas pelo partido para “escrutinar” os poderes públicos.

“Não tenho medo de dizer as verdades”

Eleito em Março para a Assembleia da República, Francisco Gomes está a viver o seu regresso a uma casa que conhece bem. Após quatro meses de intensa actividade, marcados por disputas partidárias, conflitos institucionais e ameaças de crise, o deputado madeirense eleito pelo CHEGA analisa a primeira sessão legislativa do mandato e o trabalho desenvolvido até agora.

Missão “bem sucedida”

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu no Palácio de São Lourenço, para cumprimentos de despedida, o Comandante da Estação de Radar n.º 4, Tenente-Coronel João Pedro Silva Boita.

Ambientalistas condenam abertura das Ilhas Selvagens à pesca do atum

As Organizações Não-Governamentais de Ambiente (ONGA) ANP|WWF, GEOTA, LPN, Sciaena, SOA Ocean Devotion Madeira, SPEA e ZERO manifestam a sua profunda preocupação e desaprovação perante a possível abertura da Reserva Natural das Ilhas Selvagens, na Madeira, à pesca do atum. Colocada no âmbito das negociações para sustentar um novo governo regional na Madeira, a possibilidade de se permitir a pesca na maior Área Marinha Protegida (AMP) do Atlântico Norte não só comprometeria a integridade ambiental da reserva, mas também colocaria em risco anos de esforços de conservação dos habitats de inúmeras espécies marinhas.

Terrenos devem ser limpos

O apelo foi deixado por Miguel Albuquerque numa visita à área de intervenção da faixa corta-fogo no Caminho dos Pretos.

Preços das casas na Madeira “são assustadores”

Ana Cruz, jurista e especialista em habitação, considerou “assustador” o valor mediano das casas por metro quadrado na Região. A docente da Universidade de Aveiro, que foi uma das oradoras convidadas no painel sobre Habitação, Saúde e Educação, no âmbito do debate ‘O Orçamento Regional para lá dos números’, alertou para o facto de a Madeira ser a região mais cara do País para comprar e arrendar casa. Como referiu, enquanto que no País o preço médio de venda por metro quadrado é de 1.939 euros, na Madeira é de 2.263 euros. Quanto ao arrendamento, a média nacional é de 7,46 euros por metro quadrado, ao passo que na Madeira é de 8,13 euros.

CMF não está “a criar dificuldades a ninguém”

A afirmação é deixada pelo Vereador João Rodrigues, com a tutela – entre outros pelouros – da Fiscalização. A Câmara do Funchal deu início à retirada de equipamentos e mobiliário urbano das esplanadas na Zona Velha da Cidade.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online