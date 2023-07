Nas bancas a edição 1231 do Tribuna da Madeira

Governo ‘injecta’ milhões de forma inglória



O “desastre ambiental” e os “grosseiros erros de engenharia que têm sido practicados” na Praia Formosa, segundo a COSMOS (Associação de Defesa do Ambiente e da Qualidade de Vida), levarão a “médio prazo” ao “desaparecimento de uma das praias mais emblemáticas do concelho do Funchal”.

Arranque oficial da vindima a 28 de agosto

O Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural anunciou que o arranque oficial da vindima na Região Demarcada da Madeira acontecerá a 28 de agosto. A informação foi avançada pelo governante durante a visita feita à empresa H. M. Borges. Humberto Vasconcelos afirma: “Esperamos uma boa vindima, que andará à volta das 4.000 toneladas. O sector está recetivo ao escoamento de todas as uvas e está, também, recetivo a aumentar do preço das uvas”, salientando que “o Governo Regional está, neste momento, a trabalhar no sentido de aprovar um aumento no POSEI para a Tinta Negra, porque é fundamental para valorização dos viticultores que produzem esta casta”.

“Clarinha e transparente como água”

JPP volta a contestar concessão do Lar da Bela Vista. A generalidade dos partidos da oposição está contra a colocação nas ‘mãos de privados’ das “infraestruturas de serviços públicos essenciais de apoio à população”. O caso mais recente é o do Estabelecimento Bela Vista, cuja concessão terá sido “atribuída” ainda antes de ser aberto o “procedimento” pelo Governo Regional. Há poucos meses o Tribunal de Contas apontou para um “descontrole e desfasamento das contas referente à atribuição de subvenções e contratos financeiros” às IPSS.

Situações de “terceiro mundo” no Funchal

A CDU realizou, nesta terça-feira, 11 de julho, em Santa Quitéria, no concelho do Funchal, uma iniciativa política sobre problemas ambientais que degradam as condições de vida das populações e que não obtiveram ainda resposta resolutiva por parte dos governantes. Nesta iniciativa da CDU, Edgar Silva disse: “No concelho do Funchal, onde os esgotos são despejados para a levada e correm a céu aberto, estas são situações de terceiro mundo. Aqui, como em tantos outros lugares onde não foi criada rede de saneamento básico, impera o subdesenvolvimento. E o terceiro mundo, tão perto do centro do Funchal, é a indesmentível denúncia de escandalosas injustiças e de gritantes desigualdades sociais e territoriais nesta terra”.

Vontade de Calado “ainda não é lei”

A equipa da Confiança manifestou-se, no passado dia 7, através de uma nota de imprensa, em resposta às acusações do actual presidente da Câmara do Funchal. De acordo com a informação: «A equipa da Confiança vem refutar publicamente as afirmações do actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, repudiando as acusações de “falta de coragem política” proferidas pelo mesmo actor, pelo facto dos vereadores da Confiança não terem acompanhado o voto favorável do PSD em questões de contratação pública.

Casas do Povo ‘a arder’

A Comissão política do Partido da Terra Madeira manifestou-se, nesta segunda-feira, através de um comunicado sobre a Casa do povo de São Roque do Faial. No comunicado, enviado à redação, o coordenador do partido, Valter Rodrigues, refere o seguinte: “A Resolução do Conselho do Governo Regional n.º 715/2023 de 4 de julho de 2023 “autoriza a celebração de contrato-programa com a Casa do Povo de São Roque do Faial tendo em vista comparticipar nos custos que esta incorreu com a organização da edição de 2023 do “Festival da Truta/Rota da Sidra/Encontro de Grupos Culturais do Concelho de Santana”, mediante uma comparticipação financeira que não excederá o montante de € 6.350,00”.

“Os pescadores precisam de trabalhar mas o governo não quer saber”

O CHEGA-Madeira reuniu com pescadores no Caniçal numa iniciativa que visou auscultar desafios do setor. Miguel Castro realça que a crise nas pescas “não se resume à questão das quotas ou ao tema da frota”, e deixa o apelo a Teófilo Cunha para que “não continue cego e surdo” face aos problemas destes profissionais.

Revisão dos limites de vento é “muito difícil” antes de 2026

É “muito difícil haver uma decisão cientificamente abalizada” que permita, antes de 2026, rever os limites à operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira-Cristiano Ronaldo. A ANAC diz que tem “toda a disponibilidade” para o fazer, mas apenas “mediante a existência de dados científicos”. O Governo Regional esperava que os equipamentos estivessem a “funcionar em pleno” até 2021.

“Baixa de impostos” e “apoios às empresas”

Sérgio Gonçalves assegurou que a baixa de impostos sobre os madeirenses e os apoios efetivos às empresas serão “uma realidade” quando o PS for Governo Regional.

Cartazes vandalizados

O líder do CHEGA-Madeira manifestou-se sobre o vandalizmo feito em cartazes do seu partido que apresentam o líder nacional, André Ventura. De acordo com a publicação feita por Miguel Castro, nas redes sociais, sobre «A fraqueza dos “fortes!”», pode-se ler o seguinte: “Danificar ou vandalizar cartazes políticos é considerado crime punido por lei, porém na Madeira parece que a lei não é para todos, pois os “fortes” continuam a vandalizar os cartazes de um partido político que começa a incomodar muito o sistema, e na penumbra da noite, bem longe dos olhares da polícia, lá surgem os capangas dos “fortes”, armados até aos dentes com facas e tesouras, “cortar a cabeça” a André Ventura ou a quem o apoie…

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online