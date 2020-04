Nas bancas a edição 1060 do Tribuna da Madeira

Agricultores de «sobrevivência»

Esta fase de pandemia do COVID-19 que obriga ao isolamento social tem levado madeirenses ao cultivo de produtos hortícolas em terrenos situados perto das suas casas. É o regresso à terra para alguns que não tinham tempo para o cultivo. Agora é visto como um meio de sobrevivência e de ‘fuga’ aos supermercados.

Covid-19 faz ‘desaparecer’ medicamento das farmácias

Fármaco tem sido usado no tratamento de doentes um pouco por todo o mundo.

Lares «não estão a ser alvo de uma intervenção atempada»

O deputado do PCP, com assento parlamentar madeirense, aponta que «não estão a ser efetuados testes ao COVID-19 às pessoas idosas institucionalizadas em lares». Refere ainda que «a Segurança Social não está a chegar ao terreno», ao contacto com os lares da Madeira e do Porto Santo. A urgência de respostas prontas em relação a esta matéria, para além do questionamento ao Governo Regional, será também dada a conhecer ao Representante da República.

Pescadores ficam em terra

Armadores, pescadores e empresários do sector das pescas propuseram a Teófilo Cunha a suspensão da atividade em abril. Alegam que o consumo de peixe fresco “já quase não existe”.

Novas candidaturas ao Subsídio para Arrendamento

A Câmara Municipal do Funchal decidiu aumentar, em abril, o prazo para efetuar novas candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento (SMA). As candidaturas estão, assim, abertas até ao próximo dia 13 de abril, sendo que a outra novidade é que estas passam a ser feitas no site oficial da Autarquia, através de um formulário online concebido para o efeito, e que pode ser encontrado no seguinte link, juntamente com o respetivo regulamento: http://www.cm-funchal.pt/pt/servi%C3%A7os/desenvolvimento-social/fundo-investimento-social/sma.html

Medidas são adequadas à Hotelaria

A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal está satisfeita com as medidas apresentadas pelo Governo, sobretudo com a aprovação do Decreto-Lei n.º 10-G/2020 que veio esclarecer as condições de acesso das empresas e os procedimentos que devem ser adotados quando aplicadas as medidas excecionais e temporárias de proteção dos postos de trabalho.

Construção e TAP entram em «lay-off»

Principal sector de actividade foi o último a sucumbir ao covid-19. Os hotéis estão encerrados, a principal transportadora aérea passa a fazer apenas dois voos semanais e o maior sector de actividade, a construção civil, também fecha portas durante as próximas semanas. São alguns dos efeitos do covid-19 no tecido económico regional.

Ajuda aos idosos na crise pandémica

No presente panorama atual de crise mundial no âmbito da saúde pública e no contexto da atual situação de saúde pública, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira informa:

COVID-19: Imigração e Viagens Aéreas

A situação decorrente da pandemia do Covid-19 surte impacto nas migrações mas também nas viagens de avião para lazer e trabalho. Conheça as alterações à legislação e os direitos dos cidadãos na gestão das suas reservas junto das companhias áreas pela informação através da Help Desk Abreu.

Apoio dos Bancos “satisfaz” o Governo

O Governo Regional congratula-se com o facto de algumas instituições bancárias terem já começado a criar um conjunto de medidas de exceção, por forma a ajudar famílias e empresas a superarem o atual contexto socioeconómico, resultante da pandemia Covid-19. Entre essas instituições bancárias estão o Banco Santander Portugal, a Caixa Geral de Depósitos e o Millennium BCP, que já disponibilizam, nos seus serviços online, um conjunto de facilidades, no sentido de apoiar os clientes particulares e empresas que tenham tido uma redução dos seus rendimentos, disponibilizando moratórias para os seus créditos.

Orientações e regras «são para cumprir»

A Comissão Permanente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) aprovou por maioria, esta quarta-feira, dia 1 de abril de 2020, um parecer favorável à proposta de decreto do Presidente da República para a renovação do estado de emergência nacional por mais 15 dias.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online