Conselho de Ministros vai aprovar novas medidas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fará também hoje, ao final do dia, uma declaração ao país para justificar a prorrogação que permite ao Governo de António Costa adotar medidas excecionais com vista a atenuar e combater os efeitos do novo coronavírus.

O PS, PSD, BE, CDS-PP e PAN votaram a favor, enquanto o PCP, PEV, Chega e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se. O deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, foi o único a votar contra no plenário.

Foi esta manhã que a Assembleia da República aprovou o decreto do Presidente da República que prolonga o estado de emergência até ao final do dia 17 de Abril, como forma de combater a pandemia da covid-19.

