Covid-19 causa 22 mortes em 24 horas

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta quinta-feira dá conta que o número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 209, mais 22 mortes nas últimas 24 horas. Portugal conta com um total de 9.034 casos positivos, mais 783 face ao dia de ontem.

