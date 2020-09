Conservatório abre o novo ano com concerto na Praça do Povo

A Orquestra Académica do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira abre o ano letivo 2020-21 com um concerto no Heliporto da Praça do Povo.

O concerto decorre, este sábado, dia 12 de setembro, pelas 21 horas, e é o culminar do “4.º Estágio de Orquestra”, iniciativa que o Conservatório mantém desde o ano letivo de 2017/2018. Entre os dias 2 e 12 de setembro, 59 alunos estão a frequentar este estágio intensivo de orquestra.

O espetáculo conta com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, e terá entrada livre mas condicionada à capacidade do espaço, sendo os ingressos distribuídos pelo Conservatório. Os interessados em ocupar um dos lugares disponíveis, deverão solicitar o seu ingresso através do telefone 291203050 (Polo da Nogueira do Conservatório – Produção).

Antes do concerto, serão entregues os diplomas a todos os alunos finalistas. Salienta-se que é um espetáculo ao ar livre que cumprirá todas as normas determinadas pelas autoridades regionais de saúde. O uso de máscara é obrigatório.