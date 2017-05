SPM reúne com professores da Escola Profissional das Artes da Madeira

A Direção do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) promove uma Assembleia Geral Específica de Sócios a leccionarem no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode. A reunião está marcada para esta sexta-feira às 8h30, na sede do Sindicato de Professores da Madeira (Calçada da Cabouqueira nº 22).

“Esta Assembleia terá como ponto essencial da ordem de trabalhos a definição das formas de luta a adoptar, em resultado do incumprimento, por parte da tutela, dos termos em que se deveria basear a negociação da transição dos docentes do CEPAM para a estrutura remuneratória da carreira docente”.