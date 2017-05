Donald Trump demite o diretor do FBI

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o diretor do FBI, James Comey, que conduzia uma investigação às eventuais relações entre a sua equipa de campanha nas eleições de 2016 e a Rússia.

“O FBI [polícia federal norte-americana] é uma das instituições mais respeitadas do nosso país e hoje marca um novo ponto de partida para a agência referência do nosso sistema judicial”, considerou Donald Trump num comunicado, acrescentando ainda que a Casa Branca já está trabalhar para nomear um novo diretor do FBI.