No ânbito das comemorações do dia Mundial da Segurança Social, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou o Complexo Social Armando Soares da Associação de Solidariedade Social e Recreativa de Nespereira, Cinfães, associação à qual, enquanto candidato presidencial, doou parte do valor remanescente da Campanha Eleitoral.

