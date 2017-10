CEPAM promove concurso de fotografia “As artes são um espetáculo!”

Shares

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode está a promover um concurso de fotografia para o ano letivo 2017/2018, intitulado “As artes são um espetáculo!”, destinado à Comunidade Educativa e público em geral, com o objetivo de promover as atividades artísticas disseminadas pela Região, nos diversos núcleos e no edifício sede do Conservatório.

Esta iniciativa conta com a parceria do Madeira Shopping, patrocinador principal do concurso e anfitrião da exposição final. Esta exposição decorrerá entre os dias 14 e 27 de maio de 2018 e englobará as melhores fotografias a concurso.

Com o objetivo de reforçar e estreitar ligações com a comunidade educativa e público em geral, esta é também uma iniciativa que procura sensibilizar para a importância das artes na educação do século XXI. O Regulamento está disponível no site oficial do Conservatório, devendo a entrega de fotografias a concurso ser efetuada até dia 27 abril de 2018 para o endereço eletrónico spci.cepam@gmail.com.

A reunião de júri está prevista para a primeira semana do mês de maio e a divulgação de resultados para a segunda quinzena do mesmo mês.