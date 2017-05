Terra Mãe em exposição no MadeiraShopping

O Madeira Shopping vai receber, entre 31 de maio e 11 de junho, a Exposição GEA – Terra Mãe resulta do concurso escolar “GEA – Terra Mãe” e está inserida na Estratégia de Conservação do Património Geológico da Região Autónoma da Madeira, pretendendo alertar os alunos e professores para uma maior consciência ambiental.

O concurso escolar “GEA – Terra Mãe” pertence ao Programa Educativo GEA – Terra Mãe, coordenado pela Comissão Nacional da UNESCO (CNU), pelo Comité Nacional para o Programa Internacional de Geociências Portugal (IGCP) e estendeu-se a todas as escolas do ensino básico, secundário e profissional da Região Autónoma da Madeira.

Com a sua segunda edição, neste ano letivo de 2016/2017, a Exposição GEA – Terra Mãe, que resulta do concurso escolar, conta com a execução da Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, com o apoio da Secretaria Regional da Educação e ainda com algumas entidades privadas, sendo o Madeira Shopping o local por excelência para receber a exposição que pode ser visitada no piso 0 do Centro.

Esta exposição conta ainda com o envolvimento de toda a comunidade regional através da componente educativa como base para o desenvolvimento de estratégias de caráter ambiental que vão permitir a valorização e preservação do património natural.