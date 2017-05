Herro Mustafa recebida na Horácio Bento

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia receberá, esta terça-feira, dia 30 de maio, a Encarregada de Negócios da Embaixada dos EUA, Herro Mustafa, numa conversa informal com os alunos, sobre a sua história de vida.

Herro Mustafa nasceu no Curdistão iraquiano e cresceu em Minot, no Dakota do Norte. Chegou aos EUA com 3 anos como refugiada e fala Curdo, Árabe, Farsi, Grego, Hindi e Castelhano. Tem uma licenciatura da School of Foreign Service de Georgetown e Mestrado da Princeton University. É casada, tem uma filha e, aos 43 anos, garante que a experiência pessoal como refugiada a “ajuda a ajudar os outros”.

O organizador desta actividade, professor Rómulo Neves, docente do grupo de Inglês da referida escola sublinha que estas iniciativas são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. “Por um lado, esta é uma oportunidade única para os nossos alunos contactarem directamente com uma diplomata de grande relevância mundial e, por outro, a história de vida de Mustafa é assente no trabalho árduo e no esforço para alcançar uma vida melhor para o mundo”, sublinha. A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia é parceira da Embaixada dos EUA e é sempre com grande receptividade que acolhe estas iniciativas. “É preciso abrir a escola ao mundo e expor os nossos alunos a experiências deste género para que estes alarguem os seus horizontes, se formem como cidadãos e cresçam como pessoas” acrescenta o docente. Importa destacar que são os alunos da escola que farão as apresentações e organizarão a recepção à diplomata.

“Mais do que apenas ouvir, é preciso envolvê-los e dar-lhes responsabilidade. Por conseguinte, não só há um maior empenho, como também uma enorme satisfação quando constatam que conseguem. É assim que os motivo!”, confessa Rómulo Neves.