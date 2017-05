Aluna da Francisco Franco nas Olimpíadas Ibero-americanas

Maria Vera Mendes da Silva, aluna de 12.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, vai representar Portugal nas XI Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia, depois de divulgada a classificação final da edição deste ano das Olimpíadas Portuguesas em cerimónia realizada este fim-de- semana no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

A jovem estudante da Francisco Franco foi sétima classificada na categoria sénior das Olimpíadas Portuguesas de Biologia 2017, competição na qual participaram mais de oito mil estudantes, oriundos de 334 escolas do país.

Além da Vera Mendes da Silva, a Escola Secundária de Francisco Franco participou na derradeira eliminatória das Olimpíadas com mais três alunos: Ana Raquel Gouveia, Maria dos Anjos Barros e Pedro Luís Teixeira que foram acompanhados pelos docentes Mécia Teixeira, Ricardo Macedo e Lucília Serralha. Vera Mendes da Silva fez o seu percurso escolar no Colégio da Apresentação de Maria de onde transitou para o 10.º ano do curso de ciências e tecnologias da Escola Secundária de Francisco Franco, onde integra o quadro de mérito, destacando-se pela excelência dos resultados escolares e pela assiduidade.

As Olimpíadas Ibero-americanas de Biologia 2017 decorrem em São Miguel, Açores, e contam a presença de 48 alunos oriundos dos 12 países ibero-americanos: Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, México, Portugal e Peru.