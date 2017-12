Jardim tem encontro marcado com o público na FNAC Madeira

Shares

O ex-Presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, tem encontro marcado com o público por ocasião do seu livro ‘Relatório de Combate’, no dia 15 de dezembro, às 19 horas, na FNAC do Madeira Shopping.

A ação conta com a presença dos moderadores do colóquio, os historiadores Alberto Vieira, Emanuel Janes e Luís Miguel Jardim – autor do prefácio do livro. O evento, que se pretende informal, envolvendo todos os participantes, tem como mote os primeiros quarenta anos da Autonomia Política conquistada em 1976.