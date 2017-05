Jardim entrega “Relatório de Combate” a Paulo Cafôfo

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu na tarde desta sexta-feira, dia 12, nos Paços do Concelho do Funchal, o ex-Presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim.

A visita teve como objetivo entregar ao autarca do Funchak o livro recém-editado pelo ex-governante, denominado “Relatório de Combate”, e que aborda os seus 37 anos na liderança dos destinos da Região.

Paulo Cafôfo enalteceu o gesto de Alberto João Jardim e destacou, nesta ocasião, o excelente exemplo de espírito democrático que marcou o encontro, entre dois homens de quadrantes políticos distintos. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal recebeu o livro com apreço e deixou votos das maiores felicidades ao autor, tanto neste, como em futuros projetos pessoais.