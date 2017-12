III Edição do Concurso de Presépios no Porto Moniz

Shares

A III Edição do Concurso de Presépios será inaugurada no dia 9 de dezembro, pelas 18 horas, no Centro Ciência Viva. Esta iniciativa tem como objetivos principais enfatizar a época natalícia, sensibilizar e incentivar a comunidade local para a tradição cultural da construção de presépios e a sua importância como marca da época, envolver as diferentes instituições, dinamizar e atrair visitantes ao nosso Concelho.

Os presépios estarão expostos no referido centro de 9 de dezembro a 6 de janeiro, com entrada gratuita.

É de salientar que, este ano, estarão expostos 20 presépios, entre associações e particulares do concelho e, que a votação decorrerá até ao dia 6 de janeiro, onde será feita a contagem e entrega dos respetivos prémios, após o Concerto de Reis do Grupo Coral da Associação Cultural e Recreativa de Porto Moniz.